تواصل ديبلوماسي مع "حزب الله"

"خاص لبنان24"

14-12-2025 | 01:45
تشير مصادر دبلوماسية إلى تواصل غير مباشر يجري حالياً بين حزب الله وعدة دول إقليمية وغربية، يهدف إلى البحث عن صيغ تمنع أي تصعيد محتمل في لبنان.

وتشمل هذه الاتصالات تبادل رسائل واستفسارات بشأن المسارات السياسية الممكنة، وفتح أبواب حوار مشتركة قد تسهم في خفض التوترات.

ويأتي هذا الانفتاح في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الحذر الشديد، حيث يبدو أن الأطراف المعنية تدرك أن أي تصعيد جديد قد يجر تبعات غير محمودة. وتؤكد المصادر أن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية.
المصدر: خاص لبنان24
قرار تعيين ديبلوماسي الى لجنة الميكانيزم يمنع تفجر التهديدات الاسرائيلية وحزب الله يتحفّظ
إسرائيل تواصل "الضغط بالنار".. "حزب الله" يردّ بـ"الغموض البنّاء"؟
صحيفة إسرائيليّة: مليار دولار وصلت إلى "حزب الله" وهذا ما سيختاره
وعد بابوي بحَراك ديبلوماسي والبابا لاوون يشهد على وطن لن "يموت ولن يستسلم"
