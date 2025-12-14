تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تواصل ديبلوماسي مع "حزب الله"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-12-2025
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير مصادر دبلوماسية إلى تواصل غير مباشر يجري حالياً بين
حزب الله
وعدة دول إقليمية وغربية، يهدف إلى البحث عن صيغ تمنع أي تصعيد محتمل في
لبنان
.
وتشمل هذه الاتصالات تبادل رسائل واستفسارات بشأن المسارات السياسية الممكنة، وفتح أبواب حوار مشتركة قد تسهم في خفض التوترات.
ويأتي هذا الانفتاح في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الحذر الشديد، حيث يبدو أن الأطراف المعنية تدرك أن أي تصعيد جديد قد يجر تبعات غير محمودة. وتؤكد المصادر أن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
قرار تعيين ديبلوماسي الى لجنة الميكانيزم يمنع تفجر التهديدات الاسرائيلية وحزب الله يتحفّظ
Lebanon 24
قرار تعيين ديبلوماسي الى لجنة الميكانيزم يمنع تفجر التهديدات الاسرائيلية وحزب الله يتحفّظ
14/12/2025 15:39:59
14/12/2025 15:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تواصل "الضغط بالنار".. "حزب الله" يردّ بـ"الغموض البنّاء"؟
Lebanon 24
إسرائيل تواصل "الضغط بالنار".. "حزب الله" يردّ بـ"الغموض البنّاء"؟
14/12/2025 15:39:59
14/12/2025 15:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: مليار دولار وصلت إلى "حزب الله" وهذا ما سيختاره
Lebanon 24
صحيفة إسرائيليّة: مليار دولار وصلت إلى "حزب الله" وهذا ما سيختاره
14/12/2025 15:39:59
14/12/2025 15:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وعد بابوي بحَراك ديبلوماسي والبابا لاوون يشهد على وطن لن "يموت ولن يستسلم"
Lebanon 24
وعد بابوي بحَراك ديبلوماسي والبابا لاوون يشهد على وطن لن "يموت ولن يستسلم"
14/12/2025 15:39:59
14/12/2025 15:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
حزب الله
دبلوماسي
المعن
حمود
ماسي
دبلو
طراف
تابع
قد يعجبك أيضاً
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
Lebanon 24
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
08:35 | 2025-12-14
14/12/2025 08:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
Lebanon 24
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
08:13 | 2025-12-14
14/12/2025 08:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة العاجزة
Lebanon 24
الحكومة العاجزة
08:02 | 2025-12-14
14/12/2025 08:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
Lebanon 24
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
07:41 | 2025-12-14
14/12/2025 07:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب لثلاثة أيام وتحذر من خطوات تصعيدية
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب لثلاثة أيام وتحذر من خطوات تصعيدية
07:33 | 2025-12-14
14/12/2025 07:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:35 | 2025-12-14
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
08:13 | 2025-12-14
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
08:02 | 2025-12-14
الحكومة العاجزة
07:41 | 2025-12-14
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
07:33 | 2025-12-14
رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب لثلاثة أيام وتحذر من خطوات تصعيدية
07:29 | 2025-12-14
الرئيس عون يدين الإعتداء الذي وقع في سيدني
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24