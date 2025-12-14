تواصل ديبلوماسي مع "حزب الله"

تشير مصادر دبلوماسية إلى تواصل غير مباشر يجري حالياً بين وعدة دول إقليمية وغربية، يهدف إلى البحث عن صيغ تمنع أي تصعيد محتمل في .



وتشمل هذه الاتصالات تبادل رسائل واستفسارات بشأن المسارات السياسية الممكنة، وفتح أبواب حوار مشتركة قد تسهم في خفض التوترات.



ويأتي هذا الانفتاح في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الحذر الشديد، حيث يبدو أن الأطراف المعنية تدرك أن أي تصعيد جديد قد يجر تبعات غير محمودة. وتؤكد المصادر أن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية.

Advertisement