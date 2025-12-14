زيارة ستغير قادة "حزب الله".. تقرير عربي يكشف

اعتبر موقع "ارم نيوز" أنّ زيارة عباس عراقجي، المقررة إلى العاصمة ، تمهد لإجراء تغييرات واسعة في الهيكل القيادي الأول داخل وعلى رأسهم نعيم ، نقلا عن مصادر دبلوماسية.



وأوضحت المصادر أن زيارة عراقجي تحمل أبعاداً سياسية مرتبطة بالجدل الدائر حول تبادل الزيارات مع نظيره اللبناني يوسف رجي، لكن المهمة الأساسية الموكلة إليه من الحرس الثوري تتجاوز ذلك.



وأشارت إلى أن الوزير يسعى لرصد المناخ العام داخل حزب الله، بلقاءات مباشرة مع قياداته والشخصيات المؤثرة فيه، بهدف نقل صورة دقيقة عن الأوضاع الداخلية إلى صناع القرار في .



وأشارت المصادر للموقع إلى أن هذه المعلومات ستُستخدم في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التغييرات المرتقبة على رأس التنظيم، وفي مقدمتها مصير نعيم قاسم، الذي تعتبره طهران غير مناسب لقيادة الحزب في هذه المرحلة الحرجة وتحدياتها المعقدة.



وكان عباس عراقجي أعلن، مؤخرًا، أنه سيسافر إلى بيروت لإجراء محادثات بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني رجي، الذي كان رفض زيارة طهران لإجراء محادثات مباشرة.

