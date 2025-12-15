تأجيل الحرب الى الربيع؟

كتب طوني في" الجمهورية": يعتقد أنّ الصفقات السياسية بين وإسرائيل ستكون مفيدة، ولو جاءت منحازة إلى . وهو يخشى أن يؤدي تصعيد غير المنضبط إلى إثارة ردّ فعل إيراني واسع يفرض تدخّلاً عسكريًا أميركيًا لا يرغب فيه. أي أنّ ترامب يريد التهدئة للتوصل إلى سلام سريع ورخيص الثمن يخدم المصالح الأميركية.

في المقابل، يرفض نتنياهو أي تهدئة إلا بعد تحقيق عمليات إخضاع مكلفة عسكريًا وتخدم المصالح الأمنية البعيدة المدى. وسيسوّق نتنياهو للمقولة أنّ اتفاق السلام غير وارد إلا بعد تصفية القدرات العسكرية للطرف المقابل بشكل لا رجعة فيه.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى بضعة أسابيع من الهدنة الإضافية، ربما ثمانية، ليتمكّن من إعلان انتهاء المرحلة الأولى من خطته في جنوب الليطاني، ويكتشف الجميع أنّ لبنان الرسمي ليس مستعدًا لمغامرة نزع السلاح في شمال الليطاني. وفي هذه الحالة، سيعلن نتنياهو أنّ مبرّر الحرب الكبرى بات واضحًا، وأن على أن تقف إلى جانب حليفها الشرق أوسطي في الأوقات الصعبة. لذلك، ليست هناك حرب إسرائيلية كبرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنها ستندلع على الأرجح في الربيع، إلا إذا حصلت إسرائيل

بالمفاوضات على ما تسعى لتحقيقه. ولأن تقديم لبنان لهذا التنازل الكبير غير وارد، فالحرب آتية في الربيع. والربيع كثيرًا ما يذكّر اللبنانيين بحروب واجتياحات وأيام صعبة.

