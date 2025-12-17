سلام أمام جمعية المصارف: مسار الفجوة المالية دخل مرحلة متقدّمة

استقبل الدكتور ، عصر اليوم، وفدًا من جمعية المصارف برئاسة ، حيث جرى البحث في المستجدات المالية والإصلاحية.



وخلال اللقاء، وضع سلام الوفد في أجواء التقدّم الحاصل على مسار إقرار مشروع قانون المالية، مشددًا على التزامه أولوية حماية حقوق المودعين، واستعادة الثقة بالنظام المالي والقطاع المصرفي، والمضي في الإصلاحات الضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.



وأكد رئيس الحكومة أن مشروع القانون يشكّل إطارًا شفافًا وعادلًا لتوزيع الخسائر، معتبرًا أن المصارف مطالبة بأن تكون شريكًا أساسيًا في عملية إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني.

