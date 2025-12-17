بسبب أعمال تخطيط وتمديد قساطل مياه.. تدابير سير على هذه الطرقات

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:



1- ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي على الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية حاجز ، اعتبارًا من الساعة 22:00 حتّى السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي، بتاريخَي 17و18-12-2025.



علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه .



يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.





كذلك،



2- تستكمل إحدى الشركات المتعهّدة أعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج باتجاه – شارع ميشال – تقاطع اللواء ، وذلك من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7:00 من التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 17-12-2025 ولغاية 24-12-2025.



ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلك من طلعة سليم سلام – مطاحن باتجاه مضخة المياه- برج أبي ، وتحويله نحو نفق سليم سلام المؤدي إلى .



