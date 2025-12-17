بسبب أعمال تخطيط وتمديد قساطل مياه.. تدابير سير على هذه الطرقات

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:
1- ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي على الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية حاجز المدفون
، اعتبارًا من الساعة 22:00 حتّى السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي، بتاريخَي 17و18-12-2025.
علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس
.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
كذلك،
2- تستكمل إحدى الشركات المتعهّدة أعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج أبي حيدر
باتجاه سليم سلام
– شارع ميشال أبو سهل
– تقاطع اللواء شقير
، وذلك من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7:00 من صباح اليوم
التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 17-12-2025 ولغاية 24-12-2025.
ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلك من طلعة سليم سلام – مطاحن لبنان
باتجاه مضخة المياه- برج أبي حيدر
، وتحويله نحو نفق سليم سلام المؤدي إلى وسط بيروت
.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.