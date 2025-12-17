تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رسامني بحث تطوير البنية التحتية للطيران وبرامج التدريب البحري

Lebanon 24
17-12-2025 | 13:01
استضاف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز ومستشار الوزير الدكتور جلال حيدر، يرافقهم وفد من خطوط طيران ساحل العاج (Air Côte d’Ivoire)، في لقاء خُصص لمتابعة الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الطيران المدني والبنية التحتية في المطار، ودور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السياحة، وتعزيز الربط بين لبنان المقيم ولبنان المغترب.

وفي لقاء منفصل، استمع رسامني من وفد معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا إلى عرض حول البرامج التدريبية التي يقدّمها المعهد للراغبين بالدراسة والعمل على متن السفن التجارية واليخوت، إضافة إلى الدورات المخصصة للعاملين في المرافئ والشركات الملاحية.
 
وبحث الجانبان مسارات التدريب المعتمدة وسبل التعاون لدعم التأهيل وبناء القدرات بما يتوافق مع حاجات سوق العمل والمعايير الدولية، ووجّه الوفد دعوة رسمية للوزير لزيارة المعهد والاطلاع ميدانيًا على مرافقه وإمكاناته.

وعقد الوزير رسامني لقاءً مع الوزير السابق إيلي ماروني، تم خلاله التداول في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بمدينة زحلة.
مواضيع ذات صلة
بوتين: نتعاون مع إيران في محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية بما فيها ممر الشمال-الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي بالمسيرات يستهدف البنية التحتية ويخلف جرحى مدنيين
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماعات تعاون ثلاثي في عمّان لبحث البنية التحتية للطاقة بين الأردن ولبنان وسوريا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا خلال الليل
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:03:43 Lebanon 24 Lebanon 24

العامة للطيران المدني

الاقتصاد الوطني

العامة للطيران

الهيئة العامة

المطار

ماروني

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً
أيضاً في لبنان
Lebanon24
17:32 | 2025-12-17
Lebanon24
17:03 | 2025-12-17
Lebanon24
16:58 | 2025-12-17
Lebanon24
15:41 | 2025-12-17
Lebanon24
15:27 | 2025-12-17
Lebanon24
15:22 | 2025-12-17
