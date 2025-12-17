رسامني بحث تطوير البنية التحتية للطيران وبرامج التدريب البحري

استضاف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة الهيئة الكابتن محمد عزيز ومستشار الوزير الدكتور جلال ، يرافقهم وفد من خطوط طيران ساحل العاج (Air Côte d’Ivoire)، في لقاء خُصص لمتابعة الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الطيران المدني والبنية التحتية في ، ودور هذا القطاع في دعم ، وتنشيط السياحة، وتعزيز الربط بين المقيم ولبنان المغترب.



وفي لقاء منفصل، استمع رسامني من وفد معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا إلى عرض حول البرامج التدريبية التي يقدّمها المعهد للراغبين بالدراسة والعمل على متن السفن التجارية واليخوت، إضافة إلى الدورات المخصصة للعاملين في المرافئ والشركات الملاحية.

وبحث الجانبان مسارات التدريب المعتمدة وسبل التعاون لدعم التأهيل وبناء القدرات بما يتوافق مع حاجات سوق العمل والمعايير الدولية، ووجّه الوفد دعوة رسمية للوزير لزيارة المعهد والاطلاع ميدانيًا على مرافقه وإمكاناته.



وعقد الوزير رسامني لقاءً مع الوزير السابق ، تم خلاله التداول في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بمدينة .