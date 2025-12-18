"كهرباء لبنان": نستنكر هذا العدوان الغاشم الذي اصاب عمّالًا مدنيين عُزّل

صدر عن البيان التالي:

أثناء قيام عمّال مقدم الخدمات " "، العاملة لصالح مؤسسة ، بأعمال صيانة للشبكة الكهربائية المتضرّرة جرّاء العدوان الاسرائيلي في بلدة ، أصيبت شاحنة تابعة لمقدّم الخدمات "شركة مراد"، وعلى متنها عدد من العمال، جراء غارة اسرائيلية على آلية من نوع "رابيد" كانت متواجدة في نفس المكان. وقد أدّى هذا الاعتداء إلى احتراق الآلية وإصابة عدد من العمّال بجروح. إنّ مؤسسة كهرباء تستنكر هذا العدوان الغاشم الذي اصاب عمّالًا مدنيين عُزّل، كانوا يؤدّون واجبهم في إصلاح الأعطال وتأمين الكهربائي للمواطنين في الجنوب.