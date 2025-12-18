تنفيذ بلا تصعيد… الجيش يعتمد سياسة التوازن في الجنوب

يعمل الجيش في الجنوب على مقاربة دقيقة تقوم على تحقيق توازن بين تنفيذ مهامه الأمنية والالتزام الصارم بالقوانين التي تحمي حرية المواطنين وحرمة منازلهم. فالمؤسسة العسكرية تواصل القيام بواجباتها وفق ما يُطلب منها، لكن ضمن إطار واضح يرفض أي تجاوز أو مسّ بحقوق الأهالي.وفي هذا السياق، يقول مرجع معني "أن الجيش يحرص على تنفيذ الإجراءات الميدانية المطلوبة بما ينسجم مع قواعد العمل التي تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تحويل المهام الأمنية إلى مصدر احتكاك مع الجنوبي. فالجيش يتعامل مع الواقع الجنوبي بحساسية عالية، مدركًا خصوصية المنطقة وتعقيداتها".أضاف" يأتي ذلك في ظل متابعة مباشرة من العماد ، الذي يعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة بدقة ومسؤولية، واضعًا في الاعتبار الحفاظ على الاستقرار، ومنع أي توتر داخلي، وحماية السلم الأهلي، بالتوازي مع أداء الواجب الوطني".وأشار المرجع" الى انه يُنظر إلى هذا النهج على أنه محاولة واعية للحفاظ على ثقة الناس بالمؤسسة العسكرية، وترسيخ دور الجيش كضامن للأمن، لا كطرف في أي ، في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات والانضباط".