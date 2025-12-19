تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش يكتشف قاعدة سرية لـ"حزب الله" مجهزة بالكامل ولم تُستعمل سابقًا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-12-2025 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1457505-639017645485314185.webp
Doc-P-1457505-639017645485314185.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت  معلومات "لبنان 24" ان الجيش  عثر على منشأة عسكرية لحزب الله حفرت تحت الأرض في بلدة كفرا، تمتدّ على طول يُقدَّر بنحو مئات الامتار. 

وبحسب ما علم "لبنان24" فان المنشأة تضم تجهيزات وأغراضًا واسلحة لم تستخدم من قبل. ويقوم الجيش  بنقل المحتويات التي عثر عليها بالتنسيق المباشر مع الميكانيزم.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مقاعد "غير شيعية" لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: "حزب الله" يمثل قاعدة عسكرية لإيران على البحر المتوسط
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل عمليات سريّة لـ"حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 03:32:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان 24

حزب الله

لبنان24

كاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2025-12-19
Lebanon24
15:57 | 2025-12-19
Lebanon24
14:58 | 2025-12-19
Lebanon24
14:38 | 2025-12-19
Lebanon24
14:33 | 2025-12-19
Lebanon24
14:25 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24