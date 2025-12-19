افادت معلومات " " ان الجيش عثر على منشأة عسكرية لحزب الله حفرت تحت الأرض في بلدة كفرا، تمتدّ على طول يُقدَّر بنحو مئات الامتار.



وبحسب ما علم " " فان المنشأة تضم تجهيزات وأغراضًا واسلحة لم تستخدم من قبل. ويقوم الجيش بنقل المحتويات التي عثر عليها بالتنسيق المباشر مع الميكانيزم.

