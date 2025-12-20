تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مرفأ بيروت يشيد بقرار وزير الداخلية لتسهيل حركة الشاحنات اليوم السبت

Lebanon 24
20-12-2025 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1457810-639018394098864080.jpg
Doc-P-1457810-639018394098864080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 شكرت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان اليوم، لوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، "تعاونه السريع والمسؤول مع إدارة المرفأ واهتمامه المباشر بتأمين استمرارية العمل في أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد، انطلاقاً من حرصه على خدمة الصالح العام وتسهيل شؤون المواطنين".


ونوّهت الإدارة "بالقرار الصادر عنه بالسماح للشاحنات بالتحرك بعد الساعة الثانية ظهراً اليوم السبت، في خطوة استثنائية تعكس مقاربة عملية ومرنة لمعالجة الضغط الحاصل، وتسهم في تسهيل انسياب حركة البضائع، والتخفيف من الأعباء عن المواطنين، وتيسير أعمال التجار والمستوردين".


وشددت إدارة المرفأ على أن "هذا التعاون البنّاء بين وزارة الداخلية وإدارة واستثمار مرفأ بيروت يجسّد حرص وزير الداخلية على المواكبة المباشرة للمتطلبات الطارئة، واعتماد حلول مدروسة تضمن انتظام العمل واستمرارية الخدمات العامة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المجلس التنفيذي لأصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت يحدد موعد الانتخابات التكميلية
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من مرفأ بيروت: مستعدّون أن نضع في مجلس الوزراء كلّ أسبوع قراراً لدعم خطّة النهوض بمرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط بيروت يتهيأ للأعياد بعد إزالة العوائق وتسهيل حركة المرور والمشاة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اليوم.. ماذا شهد مرفأ بيروت؟
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 16:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24

استثمار مرفأ بيروت

وزارة الداخلية

الخدمات العامة

وزير الداخلية

إدارة المرفأ

أحمد الحجار

عميد أحمد

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:10 | 2025-12-20
Lebanon24
08:48 | 2025-12-20
Lebanon24
08:42 | 2025-12-20
Lebanon24
08:37 | 2025-12-20
Lebanon24
08:22 | 2025-12-20
Lebanon24
08:16 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24