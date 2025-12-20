تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
11
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
مرفأ بيروت يشيد بقرار وزير الداخلية لتسهيل حركة الشاحنات اليوم السبت
Lebanon 24
20-12-2025
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكرت إدارة واستثمار مرفأ
بيروت
في بيان اليوم، لوزير الداخلية والبلديات العميد
أحمد الحجار
، "تعاونه السريع والمسؤول مع
إدارة المرفأ
واهتمامه المباشر بتأمين استمرارية العمل في أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد، انطلاقاً من حرصه على خدمة الصالح العام وتسهيل شؤون المواطنين".
ونوّهت الإدارة "بالقرار الصادر عنه بالسماح للشاحنات بالتحرك بعد الساعة الثانية ظهراً اليوم السبت، في خطوة استثنائية تعكس مقاربة عملية ومرنة لمعالجة الضغط الحاصل، وتسهم في تسهيل انسياب حركة البضائع، والتخفيف من الأعباء عن المواطنين، وتيسير أعمال التجار والمستوردين".
وشددت إدارة المرفأ على أن "هذا التعاون البنّاء بين
وزارة الداخلية
وإدارة واستثمار مرفأ بيروت يجسّد حرص
وزير الداخلية
على المواكبة المباشرة للمتطلبات الطارئة، واعتماد حلول مدروسة تضمن انتظام العمل واستمرارية
الخدمات العامة
، بما يخدم المصلحة الوطنية
العليا
".
Advertisement
