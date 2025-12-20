مرفأ بيروت يشيد بقرار وزير الداخلية لتسهيل حركة الشاحنات اليوم السبت

شكرت إدارة واستثمار مرفأ في بيان اليوم، لوزير الداخلية والبلديات العميد ، "تعاونه السريع والمسؤول مع واهتمامه المباشر بتأمين استمرارية العمل في أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد، انطلاقاً من حرصه على خدمة الصالح العام وتسهيل شؤون المواطنين".





ونوّهت الإدارة "بالقرار الصادر عنه بالسماح للشاحنات بالتحرك بعد الساعة الثانية ظهراً اليوم السبت، في خطوة استثنائية تعكس مقاربة عملية ومرنة لمعالجة الضغط الحاصل، وتسهم في تسهيل انسياب حركة البضائع، والتخفيف من الأعباء عن المواطنين، وتيسير أعمال التجار والمستوردين".





وشددت إدارة المرفأ على أن "هذا التعاون البنّاء بين وإدارة واستثمار مرفأ بيروت يجسّد حرص على المواكبة المباشرة للمتطلبات الطارئة، واعتماد حلول مدروسة تضمن انتظام العمل واستمرارية ، بما يخدم المصلحة الوطنية ".

