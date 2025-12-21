نائب" لبنان القوي" لاهل الشوف: الارتباط فكّ نهائياً مع "حزب الله"

إلا أنّه لا يلقى تجاوباً يُذكر، إذ يبدي هؤلاء تحفظهم معتبرين أنّ الهدف من ترشيحهم هو استعمالهم لتأمين الحاصل الانتخابي في لا أكثر.في المقابل، يؤكد النائب لهم أنّهم سيكونون شركاء فعليين في الفوز، مشيراً إلى"أنّ اللائحة قادرة على تحقيق أكثر من حاصل انتخابي من أصل ثمانية في الدائرة".ويعزو ذلك إلى" فكّ الارتباط نهائياً مع " "ما يجعلهم أكثر قبولاً لدى الشارع الذي يؤمن بقيام الدولة".كما إلى أنّ التكتل بات اليوم في موقع وخارج السلطة، في ظل مزاج شعبي عام يميل تقليدياً إلى دعم قوى المعارضة، الأمر الذي يجعلهم، بحسب قوله، مرتاحين في هذه الانتخابية.