تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مهلة الشهر بدأت...أساتذة الرسمي ينتظرون قرار الحكومة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-12-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1458362-639019917982272435.png
Doc-P-1458362-639019917982272435.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال روابط التعليم الرسمي تقود تحركات واعتصامات للمطالبة بحقوقها المعيشية المحقّة. فبعد إعلان الإضراب العام في كل المدارس الرسمية في لبنان والتوقف عن التدريس، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وفقدان الرواتب أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية، وجّهت الروابط تحذيرًا أخيرًا للحكومة، مانحةً إياها مهلة شهر لتسوية أوضاع أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني. 
وفي هذا السياق، قال رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، في حديث إلى "لبنان24"، إن الروابط عقدت سلسلة لقاءات مع نواب وكتل نيابية، أسفرت عن تأييد واضح لمطالبها.
وأضاف: "رغم رفض وزير المالية ياسين جابر في البداية لقاء ممثلي الروابط، عاد لاحقًا ووافق على الاجتماع، حيث أبدى تفهّمًا للمطالب، وتم الاتفاق على تحسين سلسلة الرتب والرواتب إلى حين إقرارها بشكل كامل".
وتابع: «بعد الإضراب، منحت الروابط الحكومة مهلة شهر واحد لإقرار سلة من التحسينات، أبرزها ضمّ كل التقديمات تحت مسمّى "مثابرة" أو "بدل إنتاجية" إلى صلب الراتب، على أن تُرفع الرواتب بعد هذا الضم لتصل إلى37 ضعفًا اعتبارًا من مطلع عام 2026".
ويُشكّل هذا الإضراب وما تبعه من لقاءات واتفاقات محطة أساسية في مسار النضال النقابي للأساتذة، ورسالة واضحة إلى الدولة بضرورة التحرّك السريع لإنقاذ المدرسة الرسمية. إذ إن استمرار الإضراب من شأنه تهديد مستقبل آلاف الطلاب، وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأهالي والدولة على حدّ سواء.
 
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مياه بيروت: آخر مهلة لتسديد اصدار 2025 نهاية الشهر الحالي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي تواصل جولاتها على الكتل النيابية لمتابعة مطالب الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 10:31:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رابطة التعليم الأساسي

التعليم الأساسي

رابطة التعليم

وزير المالية

رئيس رابطة

ياسين جابر

الدولة على

حسين جواد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:29 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-22
Lebanon24
03:25 | 2025-12-22
Lebanon24
03:22 | 2025-12-22
Lebanon24
03:20 | 2025-12-22
Lebanon24
03:15 | 2025-12-22
Lebanon24
03:00 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24