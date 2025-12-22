تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان.. التفتيش المركزي يفتح تحقيقًا عاجلًا

Lebanon 24
22-12-2025 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1458399-639019960607354353.jpg
Doc-P-1458399-639019960607354353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتب التفتيش المركزي على منصة "إكس":

 

"على خلفية تداول وسائل الإعلام أخبارًا عن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان، وبعد أن تبيّن لمفتشي التفتيش المركزي صحة بعض المعطيات المتداولة: صدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفًا خاصًا إلى المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية والزراعية والإدارية بهدف تحديد أسباب انتشار المرض، والكشف عن مصدره، والتحقق من كيفية وصوله إلى الأراضي اللبنانية بالاضافة إلى التحقيق في احتمال وجود مسؤوليات ناجمة عن تسهيل أو تقاعس أو إهمال من قبل بعض الموظفين العموميين وقد باشرت المفتشيتان المعنيتان التحقيق فورًا، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج والحقائق المؤكدة فور التثبت منها واستكمال الإجراءات اللازمة.

 

ويؤكد التفتيش المركزي في السياق أنه "يولي سلامة الغذاء وصحة المواطنين أهمية قصوى، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف أي ثغرات قد تطال هذا القطاع ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على الصحة العامة والمصلحة الوطنية".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الاخبار عن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان.. التفتيش المركزي يتحرك
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنتشار مرض الحمّى القلاعية... بيانٌ عاجل لوزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا.. وزارة الزراعة تبدأ حملة تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية في البقاع الغربي
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية حذّر من تفشّي الحمى القلاعية وطالب بإعلان الطوارئ
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 15:05:30 Lebanon 24 Lebanon 24

التفتيش المركزي القاضي جورج عطية

وسائل الإعلام

رئيس التفتيش

جورج عطية

اللبنانية

الكشف عن

لبنان

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-22
Lebanon24
07:52 | 2025-12-22
Lebanon24
07:48 | 2025-12-22
Lebanon24
07:43 | 2025-12-22
Lebanon24
07:35 | 2025-12-22
Lebanon24
07:17 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24