مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا لبحث الانتظام المالي والتعيينات

التأم عند الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر في ، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.



وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز المستجدات.



ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين والجمهورية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

