تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء جامع لفاعليات وعائلات بقاعية : للاسراع في كشف مصير علي ضاهر شكر

Lebanon 24
22-12-2025 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1458584-639020209909341234.jpg
Doc-P-1458584-639020209909341234.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت فعاليات البقاع وقرى شرقي وغربي بعلبك لقاء موسعا في حسينية الإمام الحسين في بلدة النبي شيت، استنكارًا لاستمرار اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام اللبناني علي ضاهر شكر، شقيق أمين سرّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبد السلام شكر، منذ حوالي أسبوع.

ورُفعت خلال الاجتماع لافتات طالبت ب"الإسراع في الكشف عن مصير شكر قبل الأعياد"، واكد المشاركون في الاجتماع أن "وقفتهم ليست موجهة ضد أي جهة أمنية أو سياسية أو طائفية"، ومشدّدين على أنهم "لن يناموا على ضيم".

الموسوي 

وتحدّث رئيس بلدية النبي شيت هاني الموسوي، رافضًا "ما اقترفته بعض الأيدي من جريمة بحق ابن البلدة، والتي أقدم عليها بعض المتفلّتين في وضح النهار، عبر إخفاء علي ضاهر شكر المعروف بخدمته للناس". 

وتابع: "بعد الحرب الظالمة لوحظ تراجع في عمليات الخطف والقتل والاعتداءات، بفضل جهود الأجهزة الأمنية، التي نطالبها اليوم بالكشف عن مصير ابننا، ولا سيّما أنه يعاني من أمراض، ومن حقه أن يكون آمنًا في وطنه وبين أهله".

وناشد الموسوي الرؤساء الثلاثة "بذل الجهود اللازمة لكشف مصير شكر وإعادته سالما إلى عائلته وبلدته".

دلول 

وبدوره دان المسؤول الإعلامي في ملتقى متقاعدي الأمن العام، المؤهّل الأول فوزات دلول، العمل الإجرامي، متسائلًا: "ألا يكفينا ما يقوم به العدو الإسرائيلي؟"، ومعتبرًا أن "كل من يشارك في عمليات الخطف هو شريك في الجريمة".

وناشد دلول الرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلية والدفاع "العمل على كشف مصير رفيق الدرب والسلاح".

البيان

وفي ختام اللقاء، صدر عن المجتمعين بيان تلاه الدكتور علي الحاج حسن، "وضعوا فيه مسألة اختفاء شكر بعهدة الرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلية والدفاع الوطني، والقيادات والمرجعيات الروحية"، مطالبين الأجهزة الأمنية ب"تكثيف الجهود لكشف ملابسات هذا الفعل الإجرامي، والوصول إلى أي خيط يكشف مصيره وإعادته إلى عائلته".

وأعرب المجتمعون عن "أملهم بمضاعفة الجهود، تبعًا لخصوصية المنطقة، محمّلين الخاطفين كامل المسؤولية"، ومؤكدين أن "الوضع ما زال ممسوكًا حتى الساعة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحليق مسيّرة على علو منخفض فوق النبي شيت خلال عقد فاعليات البقاع مؤتمراً صحفياً في البلدة لكشف مصير المخطوف أحمد شكر
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة مخاتير شرقي البقاع تستنكر حادثة خطف الرائد المتقاعد احمد علي شكر
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء رئاسي ورسمي يجمع البابا لاوون الرابع عشر بكبار المسؤولين في قاعة الشرف في المطار
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 19:22:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الأمن العام

الإسرائيلي

علي الحاج

علي ضاهر

الكشف عن

الإسلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:19 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2025-12-22
Lebanon24
12:19 | 2025-12-22
Lebanon24
12:03 | 2025-12-22
Lebanon24
12:00 | 2025-12-22
Lebanon24
11:55 | 2025-12-22
Lebanon24
11:49 | 2025-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24