لقاء جامع لفاعليات وعائلات بقاعية : للاسراع في كشف مصير علي ضاهر شكر

عقدت فعاليات وقرى شرقي وغربي لقاء موسعا في حسينية الإمام الحسين في بلدة النبي شيت، استنكارًا لاستمرار اختفاء النقيب المتقاعد في اللبناني شكر، شقيق أمين سرّ المجلس الإسلامي الأعلى عبد السلام شكر، منذ حوالي أسبوع.



ورُفعت خلال الاجتماع لافتات طالبت ب"الإسراع في مصير شكر قبل الأعياد"، واكد المشاركون في الاجتماع أن "وقفتهم ليست موجهة ضد أي جهة أمنية أو سياسية أو طائفية"، ومشدّدين على أنهم "لن يناموا على ضيم".



الموسوي



وتحدّث رئيس بلدية النبي شيت هاني الموسوي، رافضًا "ما اقترفته بعض الأيدي من جريمة بحق ابن البلدة، والتي أقدم عليها بعض المتفلّتين في وضح النهار، عبر إخفاء علي ضاهر شكر المعروف بخدمته للناس".



وتابع: "بعد الحرب الظالمة لوحظ تراجع في عمليات الخطف والقتل والاعتداءات، بفضل جهود ، التي نطالبها اليوم بالكشف عن مصير ابننا، ولا سيّما أنه يعاني من أمراض، ومن حقه أن يكون آمنًا في وطنه وبين أهله".



وناشد الموسوي الرؤساء الثلاثة "بذل الجهود اللازمة لكشف مصير شكر وإعادته سالما إلى عائلته وبلدته".



دلول



وبدوره دان المسؤول الإعلامي في ملتقى متقاعدي الأمن العام، المؤهّل الأول فوزات دلول، العمل الإجرامي، متسائلًا: "ألا يكفينا ما يقوم به العدو ؟"، ومعتبرًا أن "كل من يشارك في عمليات الخطف هو شريك في الجريمة".



وناشد دلول الرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلية والدفاع "العمل على كشف مصير رفيق الدرب والسلاح".



البيان



وفي ختام اللقاء، صدر عن المجتمعين بيان تلاه الدكتور حسن، "وضعوا فيه مسألة اختفاء شكر بعهدة الرؤساء الثلاثة ووزيري الداخلية والدفاع الوطني، والقيادات والمرجعيات الروحية"، مطالبين الأجهزة الأمنية ب"تكثيف الجهود لكشف ملابسات هذا الفعل الإجرامي، والوصول إلى أي خيط يكشف مصيره وإعادته إلى عائلته".



وأعرب المجتمعون عن "أملهم بمضاعفة الجهود، تبعًا لخصوصية المنطقة، محمّلين الخاطفين كامل المسؤولية"، ومؤكدين أن "الوضع ما زال ممسوكًا حتى الساعة".

