جولة للقاضية ميخائيل في سجن حلبا للاطلاع على أوضاع الموقوفين

تفقدت القاضية المنفردة الجزائية في جوي مخائيل، سجن حلبا، واطلعت على أوضاع الموقوفين وتأمين المتابعة القضائية لملفاتهم، خصوصًا لجهة عدد الجلسات ومدة التوقيف، في اطار قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة 402.

رافق القاضية مخائيل في جولتها رئيس قلم المدنية ، والمساعدان القضائيان زكي وميلاد شبل، وكان في استقبالها آمر سجن حلبا الرائد حبيب.

خلال الجولة، التقت القاضية مخائيل بالموقوفين واطلعت مباشرة على ظروفهم واحتياجاتهم، كما استمعت إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بمسار ملفاتهم القضائية.

وفي ختام الزيارة، نظمت محضرا بواقع حال السجناء، تمهيدًا لمتابعة وفق الأصول القانونية بما يضمن حقوق الموقوفين وحسن سير العدالة.