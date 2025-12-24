تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جولة للقاضية ميخائيل في سجن حلبا للاطلاع على أوضاع الموقوفين

Lebanon 24
24-12-2025 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1459244-639021630842447673.jpg
Doc-P-1459244-639021630842447673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 تفقدت القاضية المنفردة الجزائية في حلبا جوي مخائيل، سجن حلبا، واطلعت على أوضاع الموقوفين وتأمين المتابعة القضائية لملفاتهم، خصوصًا لجهة عدد الجلسات ومدة التوقيف، في اطار قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة 402.

 

رافق القاضية مخائيل في جولتها رئيس قلم محكمة حلبا المدنية إبراهيم شلهوب، والمساعدان القضائيان زكي الخوري وميلاد شبل، وكان في استقبالها آمر سجن حلبا الرائد يوشع حبيب.

 

خلال الجولة، التقت القاضية مخائيل بالموقوفين واطلعت مباشرة على ظروفهم واحتياجاتهم، كما استمعت إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بمسار ملفاتهم القضائية.

 

وفي ختام الزيارة، نظمت محضرا بواقع حال السجناء، تمهيدًا لمتابعة القضايا وفق الأصول القانونية بما يضمن حقوق الموقوفين وحسن سير العدالة.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيد تجول في الجنوب للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة للإعلاميين للاطلاع على تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل سجن روميه.. موقوف يفارق الحياة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أجرى جولة أفق تناولت الأوضاع العامة مع منسقة الأمم المتحدة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 11:25:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إبراهيم شلهوب

محكمة حلبا

حسن سير

القضايا

الخوري

الملاح

الملا

الخور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:23 | 2025-12-24
Lebanon24
04:14 | 2025-12-24
Lebanon24
04:03 | 2025-12-24
Lebanon24
04:03 | 2025-12-24
Lebanon24
04:00 | 2025-12-24
Lebanon24
03:58 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24