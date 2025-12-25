تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الشوف يضيء شمعة الميلاد… قداديس وصلوات ودعوات للسلام
Lebanon 24
25-12-2025
|
04:36
عمت القداديس الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد منتصف الليل وصباح اليوم أديرة وكنائس منطقة
الشوف
، حيث أقيم في
كنيسة
مار يوسف – نيحا الشوف قداس العيد الذي ترأسه
النائب العام
لأبرشية
صيدا
المارونية
المونسنيور مارون كيوان، واختُتم باحتفال ميلادي شارك فيه أبناء البلدة.
وفي دير القمر، ترأس رئيس الرعية المارونية الأب
جوزيف
أبي عون قداس العيد في كنيسة سيدة التلة، وعاونه عدد من الكهنة، وسط مشاركة واسعة من أبناء الرعية وأهالي البلدة. كذلك ترأس الأرشمندريت نعمان قزحيا قداس الميلاد في كنيسة الروم
الكاثوليك
، حيث ركزت العظات على معاني العيد ورمزيته، والدعوة إلى المحبة وترسيخ قيم السلام.
وامتدت القداديس الاحتفالية لتشمل قرى وبلدات مناطق الحرف والعرقوب والودايا والمناصف، في أجواء روحية جامعة عكست فرح المناسبة المباركة.
