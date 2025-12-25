تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الشوف يضيء شمعة الميلاد… قداديس وصلوات ودعوات للسلام

Lebanon 24
25-12-2025 | 04:36
A-
A+
Doc-P-1459726-639022595431789660.png
Doc-P-1459726-639022595431789660.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمت القداديس الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد منتصف الليل وصباح اليوم أديرة وكنائس منطقة الشوف، حيث أقيم في كنيسة مار يوسف – نيحا الشوف قداس العيد الذي ترأسه النائب العام لأبرشية صيدا المارونية المونسنيور مارون كيوان، واختُتم باحتفال ميلادي شارك فيه أبناء البلدة.

وفي دير القمر، ترأس رئيس الرعية المارونية الأب جوزيف أبي عون قداس العيد في كنيسة سيدة التلة، وعاونه عدد من الكهنة، وسط مشاركة واسعة من أبناء الرعية وأهالي البلدة. كذلك ترأس الأرشمندريت نعمان قزحيا قداس الميلاد في كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ركزت العظات على معاني العيد ورمزيته، والدعوة إلى المحبة وترسيخ قيم السلام.

وامتدت القداديس الاحتفالية لتشمل قرى وبلدات مناطق الحرف والعرقوب والودايا والمناصف، في أجواء روحية جامعة عكست فرح المناسبة المباركة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أضاءت له شمعة.. كارول سماحة تستذكر زوجها الراحل وتستعد مع ابنتها لعيد الميلاد (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران العمار يضيء القرية الميلادية في مزرعة الضهر – الشوف
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون تلقى من البطريرك الراعي دعوة لقداس الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يضع إكليلا من الزهر في موقع انفجار مرفأ بيروت ويُضيئ شمعة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 15:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

النائب العام

عيد الميلاد

صباح اليوم

نائب العام

المارونية

الكاثوليك

الماروني

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2025-12-25
Lebanon24
07:36 | 2025-12-25
Lebanon24
07:30 | 2025-12-25
Lebanon24
07:21 | 2025-12-25
Lebanon24
07:08 | 2025-12-25
Lebanon24
07:00 | 2025-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24