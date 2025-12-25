الشوف يضيء شمعة الميلاد… قداديس وصلوات ودعوات للسلام

عمت القداديس الاحتفالية بعيد الميلاد المجيد منتصف الليل وصباح اليوم أديرة وكنائس منطقة ، حيث أقيم في مار يوسف – نيحا الشوف قداس العيد الذي ترأسه لأبرشية المونسنيور مارون كيوان، واختُتم باحتفال ميلادي شارك فيه أبناء البلدة.



وفي دير القمر، ترأس رئيس الرعية المارونية الأب أبي عون قداس العيد في كنيسة سيدة التلة، وعاونه عدد من الكهنة، وسط مشاركة واسعة من أبناء الرعية وأهالي البلدة. كذلك ترأس الأرشمندريت نعمان قزحيا قداس الميلاد في كنيسة الروم ، حيث ركزت العظات على معاني العيد ورمزيته، والدعوة إلى المحبة وترسيخ قيم السلام.



وامتدت القداديس الاحتفالية لتشمل قرى وبلدات مناطق الحرف والعرقوب والودايا والمناصف، في أجواء روحية جامعة عكست فرح المناسبة المباركة.

