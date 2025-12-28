"حزب الله" لن يقايض

يؤكّد في الكواليس أنّه يتعامل بحذر مع مسألة معالجة الخروقات المحتملة في المقاعد ، لكن من دون الدخول في أي مساومات غير متوازنة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ "الحزب" مستعد للبحث عن مخارج منطقية تمنع إحداث أي شرخ داخل بيئته، شرط ألّا يتحوّل هذا السعي إلى باب لفرض أثمان سياسية لا تتناسب مع حجم تلك المقاعد.

فالحزب، بحسب المتابعين، لن يقبل بمقايضة مقعد واحد بعدة مقاعد غير في دوائر أخرى، خصوصًا أنّه يمتلك القدرة على المنافسة فيها من دون الحاجة إلى أي تنازل إضافي، وهو ما يجعل موقفه صلبا في هذا المجال.

