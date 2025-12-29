في منشور.. هكذا علق ضاهر على الجدل الدائر بشأن مشروع قانون الفجوة المالية

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "الجدل الدائر حول مشروع قانون المالية ينقسم بين من يطرح حلًا غير شعبوي ضمن الإمكانيات المتاحة للدولة ، وبين من يعارضه بشراسة كبيرة دون تقديم بدائل بعد ستة المراوحة والشعبوية.فتتداعى إلى الذهن الروسية: يصعب عليك قول الحق مستفيدًا من الباطل. واللبيب من الإشارة يفهم."

