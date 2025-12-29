تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

في منشور.. هكذا علق ضاهر على الجدل الدائر بشأن مشروع قانون الفجوة المالية

Lebanon 24
29-12-2025 | 04:59
كتب النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على منصة "إكس": "الجدل الدائر حول مشروع قانون الفجوة المالية ينقسم بين من يطرح حلًا غير شعبوي ضمن الإمكانيات المتاحة للدولة اللبنانية ، وبين من يعارضه بشراسة كبيرة دون تقديم بدائل بعد ستة سنوات من المراوحة والشعبوية.فتتداعى إلى الذهن الحكمة الروسية: يصعب عليك قول الحق إذا كنت مستفيدًا من الباطل. واللبيب من الإشارة يفهم."
