انهيار جسر العريضة الحدودي يكشف مدى إهمال الدولة لعكار

انهار جسر العريضة الحدودي في ، صباح الأول من كانون الثاني 2026، بعد أشهر قليلة على إعادة افتتاحه، وفق ما أعلنت وزارة الأشغال العامة التي أشارت سابقًا إلى إعادة بناء وتأهيله إثر أضرار تعرض لها خلال الحرب الأخيرة.





وبحسب المعلومات، فإن الانهيار تزامن مع فيضان النهر الكبير، ما أدى إلى قطع الرابط بين وسوريا بشكل كامل.





وأوضحت المعلومات أن الجسر كان يعاني من مشاكل هندسية منذ افتتاحه، أبرزها تقليص فتحات تصريف المياه من أربع إلى واحدة، ما جعله عرضة للانهيار خلال العواصف والأمطار الغزيرة.





وأدى الحادث إلى كارثة محلية في منطقة عكّار، حيث غمرت المياه أراضٍ زراعية ومنازل في بلدات وحكر والعريضة، بالإضافة إلى انقطاع كامل لشبكات الاتصالات، في وقت تتواصل فيه تداعيات ضعف البنية التحتية في المنطقة.





هذا الانهيار أعاد تسليط الضوء على مدى إهمال الدولة لعكار، ليعكس مصير معظم المشاريع التي تقترح أو تنفذ في المنطقة.

