تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

انهيار جسر العريضة الحدودي يكشف مدى إهمال الدولة لعكار

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-01-2026 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1462963-639029826215981812.jpg
Doc-P-1462963-639029826215981812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انهار جسر العريضة الحدودي في عكار، صباح الأول من كانون الثاني 2026، بعد أشهر قليلة على إعادة افتتاحه، وفق ما أعلنت وزارة الأشغال العامة التي أشارت سابقًا إلى إعادة بناء الجسر وتأهيله إثر أضرار تعرض لها خلال الحرب الأخيرة.


وبحسب المعلومات، فإن الانهيار تزامن مع فيضان النهر الكبير، ما أدى إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين لبنان وسوريا بشكل كامل.


وأوضحت المعلومات أن الجسر كان يعاني من مشاكل هندسية منذ افتتاحه، أبرزها تقليص فتحات تصريف المياه من أربع إلى واحدة، ما جعله عرضة للانهيار خلال العواصف والأمطار الغزيرة.


وأدى الحادث إلى كارثة محلية في منطقة عكّار، حيث غمرت المياه أراضٍ زراعية ومنازل في بلدات السماقية وحكر الضاهر والعريضة، بالإضافة إلى انقطاع كامل لشبكات الاتصالات، في وقت تتواصل فيه تداعيات ضعف البنية التحتية في المنطقة.


هذا الانهيار أعاد تسليط الضوء على مدى إهمال الدولة لعكار، ليعكس مصير معظم المشاريع التي تقترح أو تنفذ في المنطقة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
محكمة روسية: السجن مدى الحياة لـ8 أشخاص بتهمة تفجير جسر القرم عام 2022
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين يحذر: الحرائق تهدد عكار والمناطق الجبلية بسبب الإهمال أو التعمد
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الأمطار.. إغلاق معبر العريضة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة الأساتذة المتقاعدين: إهمال الجامعة يهدد مستقبلها ويضرب سمعتها
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 02:38:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الطريق الدولي

السماقية

الضاهر

سماقية

سوريا

الغزي

الجسر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-01-02
Lebanon24
16:18 | 2026-01-02
Lebanon24
16:08 | 2026-01-02
Lebanon24
16:06 | 2026-01-02
Lebanon24
15:50 | 2026-01-02
Lebanon24
15:28 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24