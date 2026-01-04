تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
04-01-2026 | 15:19
شهدت رحلة تابعة لشركة" إير فرانس" كانت متجهة مساء اليوم من بيروت إلى باريس حادثاً طارئاً، بعدما اندلع حريق في قسم الأمتعة داخل الطائرة، ما استدعى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار ميونيخ في ألمانيا.

وبحسب إفادة أحد الركاب لـ"لبنان24"، فإن المسافرين عاشوا "45 دقيقة من الرعب" عقب اندلاع الحريق داخل الطائرة. وأوضح الراكب أن قائد الطائرة أبلغ الركاب بأن الحريق أدى إلى سلسلة من الأعطال والمشاكل التقنية على متن الطائرة، ما جعل الهبوط الاضطراري خياراً إلزامياً حفاظاً على سلامة الجميع.

ولا تزال الطائرة متوقفة حتى الآن في مطار ميونيخ، فيما ينتظر الركاب حلاً لمتابعة رحلتهم إلى باريس. ووفق المعلومات، أشار قائد الطائرة إلى احتمال استكمال الرحلة إلى باريس على متن الطائرة نفسها بعد الانتهاء من الفحوصات والإجراءات اللازمة. في المقابل، تسود حالة من الغضب والاستياء بين الركاب، في ظل الغموض بشأن التوقيت النهائي لاستئناف الرحلة وتأخر صدور توضيحات رسمية من شركة الطيران.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

على متن الطائرة

شركة الطيران

مطار ميونيخ

إلى باريس

ألمانيا

لبنان24

