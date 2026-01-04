رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ

شهدت رحلة تابعة لشركة" إير فرانس" كانت متجهة مساء اليوم من حادثاً طارئاً، بعدما اندلع حريق في قسم الأمتعة داخل الطائرة، ما استدعى تنفيذ هبوط اضطراري في في .



وبحسب إفادة أحد الركاب لـ" "، فإن المسافرين عاشوا "45 دقيقة من الرعب" عقب اندلاع الحريق داخل الطائرة. وأوضح الراكب أن قائد الطائرة أبلغ الركاب بأن الحريق أدى إلى سلسلة من الأعطال والمشاكل التقنية ، ما جعل الهبوط الاضطراري خياراً إلزامياً حفاظاً على سلامة الجميع.



ولا تزال الطائرة متوقفة حتى الآن في مطار ، فيما ينتظر الركاب حلاً لمتابعة رحلتهم إلى . ووفق المعلومات، أشار قائد الطائرة إلى احتمال استكمال الرحلة إلى باريس على متن الطائرة نفسها بعد الانتهاء من الفحوصات والإجراءات اللازمة. في المقابل، تسود حالة من الغضب والاستياء بين الركاب، في ظل الغموض بشأن التوقيت النهائي لاستئناف الرحلة وتأخر صدور توضيحات رسمية من .

