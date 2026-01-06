جعجع بحث مشروع الفجوة المالية

بحث تكتّل "الجمهورية القوية"، برئاسة " " ، مشروع المالية المُحال على مجلس النواب.

وفنّد بالتفصيل أسباب معارضة التكتّل لهذا المشروع، انطلاقًا من السعي إلى الوصول إلى انتظام مالي حقيقي للبلد، من شأنه إعادة إنعاش الاقتصادية وإعادة أموال المودعين.

وأكد التكتّل "ضرورة وأهمية إنجاز قانون استرداد الودائع ، صونًا لحقوق جميع المودعين من دون استثناء، وضمن مهلة مقبولة، بهدف إطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم".

واعتبر أنّ "المنطلق السليم الوحيد لإنجاز هذا القانون هو تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في سد الفجوة، سواء بالنسبة إلى أو أو قطاع المصارف.