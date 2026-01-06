غرفة صيدا والجنوب تدين استهداف "الغازية".. وتحذّر من ضرب "القطاعات الإنتاجية"

دانت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والجنوب "العدوان " الذي استهدف فجرًا المدينة الصناعية في . واعتبرت أن هذا الاستهداف، الذي طال المدينة الصناعية وبعض المحال فيها، يثبت أن "العدوانية " تستهدف بصورة ممنهجة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في الجنوب، في محاولة لـ"كسر إرادة أبنائه" ومنعهم من النهوض مجددًا من بين ركام ما خلّفته الحرب خلال السنتين الماضيتين.



وأضافت الغرفة أن هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءات تضعه "برسم " للمسارعة إلى تحمل مسؤوليته والضغط على لوقف عدوانها على وجنوبه، معتبرة في الوقت نفسه أن ما حصل يشكّل دعوة للحكومة والوزارات المعنية للتحرك والكشف على المنشآت المتضررة تمهيدًا "للتعويض على أصحابها فورًا".

