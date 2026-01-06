تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غرفة صيدا والجنوب تدين استهداف "الغازية".. وتحذّر من ضرب "القطاعات الإنتاجية"

Lebanon 24
06-01-2026 | 05:57
A-
A+
Doc-P-1464520-639033011510056709.png
Doc-P-1464520-639033011510056709.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دانت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف فجرًا المدينة الصناعية في الغازية. واعتبرت أن هذا الاستهداف، الذي طال المدينة الصناعية وبعض المحال فيها، يثبت أن "العدوانية الإسرائيلية" تستهدف بصورة ممنهجة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في الجنوب، في محاولة لـ"كسر إرادة أبنائه" ومنعهم من النهوض مجددًا من بين ركام ما خلّفته الحرب خلال السنتين الماضيتين.

وأضافت الغرفة أن هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءات تضعه "برسم المجتمع الدولي" للمسارعة إلى تحمل مسؤوليته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان وجنوبه، معتبرة في الوقت نفسه أن ما حصل يشكّل دعوة للحكومة اللبنانية والوزارات المعنية للتحرك والكشف على المنشآت المتضررة تمهيدًا "للتعويض على أصحابها فورًا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب أدانت العدوان الاسرائيلي على الغازية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عيسى الخوري ترأس جلسة القطاعات الإنتاجية في مؤتمر "بيروت واحد"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية ليلا استهدفت مبنى من 3 طوابق في المنطقة الصناعية في الغازية ـ صيدا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" أدان استهداف مدير مدرسة المنصوري
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:15:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

غرفة صيدا

اللبنانية

إسرائيل

الغازية

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-06
Lebanon24
09:01 | 2026-01-06
Lebanon24
08:59 | 2026-01-06
Lebanon24
08:50 | 2026-01-06
Lebanon24
08:39 | 2026-01-06
Lebanon24
08:38 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24