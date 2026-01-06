تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
غرفة صيدا والجنوب تدين استهداف "الغازية".. وتحذّر من ضرب "القطاعات الإنتاجية"
Lebanon 24
06-01-2026
|
05:57
دانت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
صيدا
والجنوب "العدوان
الإسرائيلي
" الذي استهدف فجرًا المدينة الصناعية في
الغازية
. واعتبرت أن هذا الاستهداف، الذي طال المدينة الصناعية وبعض المحال فيها، يثبت أن "العدوانية
الإسرائيلية
" تستهدف بصورة ممنهجة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في الجنوب، في محاولة لـ"كسر إرادة أبنائه" ومنعهم من النهوض مجددًا من بين ركام ما خلّفته الحرب خلال السنتين الماضيتين.
وأضافت الغرفة أن هذا الاعتداء وما سبقه من اعتداءات تضعه "برسم
المجتمع الدولي
" للمسارعة إلى تحمل مسؤوليته والضغط على
إسرائيل
لوقف عدوانها على
لبنان
وجنوبه، معتبرة في الوقت نفسه أن ما حصل يشكّل دعوة للحكومة
اللبنانية
والوزارات المعنية للتحرك والكشف على المنشآت المتضررة تمهيدًا "للتعويض على أصحابها فورًا".
