قداديس بعيد الظهور الإلهي في الكورة

احتفلت الطوائف في بعيد الظهور الإلهي في مختلف كنائسها.



ففي القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة ، ترأس موسى شاطريه القداس بحضور المؤمنين، شارحا بعظته معنى هذا العيد وأهمية التواضع والمحبة.



كما شدد كاهن رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا الأب اندراوس سابا بعظته على معنى العيد الذي يحمل الخير والايمان والبركة والصبر.



وفي كنيسة القديس سابا في بلدة عفصديق، ترأس الكاهن القداس الاحتفالي، بحضور حشد من أبناء البلدة، داعيا المؤمنين إلى الصوم والصلاة والتمسك بالسلام والمحبة.

