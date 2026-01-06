بقعوني في عيد الظهور الإلهي: الأعياد ليست طقوسًا بل دعوة للتغيير

ترأس متروبوليت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين المطران بقعوني قداس عيد الظهور الإلهي (الغطاس) في القديس الذهبي الفم في بيروت، عاونه فيه الأرشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الإيكونومس القاضي أندره فرح، بحضور حشد من المؤمنين.



وفي عظته بعد المقدس، تحدث المطران بقعوني عن معاني العيد، مشيرًا إلى أن عيد الظهور الإلهي هو عيد عماد وظهور الثالوث الأقدس، حيث "ظهرت نعمة الله المخلِّصة لكل العالم".

وأكد أن معمودية تشكل دعوة دائمة إلى التوبة والتغيير، موضحًا أن تقديس المياه واستخدامها ليس تقليدًا شكليًا، بل تعبير عن الرغبة في عيش مشيئة الله والثبات في التوبة.



وشدد على ضرورة عدم الخجل من التوبة أو من السعي إلى التغيير، معتبرًا أن الأعياد لا يجب أن تمر كطقوس وعادات فارغة، بل كفرص حقيقية لظهور المسيح في حياة المؤمنين، والدعوة إلى المصالحة مع الله ومع الآخرين.



وفي ختام القداس، أُقيمت رتبة تقديس المياه، حيث رُشّت المياه المقدسة على المؤمنين، قبل تبادل التهاني بالمناسبة.