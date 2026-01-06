تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بقعوني في عيد الظهور الإلهي: الأعياد ليست طقوسًا بل دعوة للتغيير

Lebanon 24
06-01-2026 | 12:32
ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني قداس عيد الظهور الإلهي (الغطاس) في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم في بيروت، عاونه فيه النائب العام الأرشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الإيكونومس القاضي أندره فرح، بحضور حشد من المؤمنين.

وفي عظته بعد الإنجيل المقدس، تحدث المطران بقعوني عن معاني العيد، مشيرًا إلى أن عيد الظهور الإلهي هو عيد عماد يسوع وظهور الثالوث الأقدس، حيث "ظهرت نعمة الله المخلِّصة لكل العالم".
 
وأكد أن معمودية المسيح تشكل دعوة دائمة إلى التوبة والتغيير، موضحًا أن تقديس المياه واستخدامها ليس تقليدًا شكليًا، بل تعبير عن الرغبة في عيش مشيئة الله والثبات في التوبة.

وشدد على ضرورة عدم الخجل من التوبة أو من السعي إلى التغيير، معتبرًا أن الأعياد لا يجب أن تمر كطقوس وعادات فارغة، بل كفرص حقيقية لظهور المسيح في حياة المؤمنين، والدعوة إلى المصالحة مع الله ومع الآخرين.

وفي ختام القداس، أُقيمت رتبة تقديس المياه، حيث رُشّت المياه المقدسة على المؤمنين، قبل تبادل التهاني بالمناسبة.
