تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجي: التطبيع مع إسرائيل مرفوض وسلاح "حزب الله" ابتزاز للدولة

Lebanon 24
06-01-2026 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1464781-639033342339752149.jpeg
Doc-P-1464781-639033342339752149.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر وزير الخارجية يوسف رجي أن العلاقات اللبنانيةالسورية تمرّ في أفضل مراحلها، لافتًا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يُعدّ أول زعيم في التاريخ الحديث لسوريا يعترف صراحةً باستقلال لبنان وسيادته.

وفي حديث إلى "مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، قال رجي إن بيروت ودمشق تعملان حاليًا على معالجة ملفات عالقة ومعقّدة، من بينها ملف اللاجئين السوريين، والسجناء السوريون في لبنان، والمفقودون اللبنانيون في سوريا، إضافة إلى مسألة ترسيم الحدود الرسمية بين البلدين.
 
وأشار إلى أن هذه القضايا، رغم صعوبتها، قابلة للحل مع مرور الوقت وتوافر الإرادة السياسية. أما في ما يخص مزارع شبعا، فأوضح أنها ما زالت قضية ورثتها الحكومة الحالية عن مرحلة النظام السوري السابق وحلفائه في لبنان، ولم يُحسم بعد توصيفها القانوني كأراضٍ لبنانية أو سورية، مرجّحًا التوصل إلى حل عادل يرضي الطرفين.

وفي الشق المتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، شدد رجي على أن لبنان، من الناحية القانونية، لا يزال في حالة حرب رسمية معها، معتبرًا أن أي حديث عن سلام أو تعاون يبقى سابقًا لأوانه.
 
وأكد أن المقاربة اللبنانية تقوم على مبدأ أن التطبيع يأتي بعد السلام لا قبله، لافتًا إلى أن مسألة التطبيع ما زالت من المحرّمات السياسية في لبنان، وأن الدعوات إلى مناقشتها علنًا تبقى محدودة وهامشية، بما في ذلك الطروحات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي التي يروّج لها مسؤولون إسرائيليون.

وفي ما يخص سلاح حزب الله، قال رجي إن الحزب "إما لا يقول الحقيقة أو لا يجيد قراءة الواقع"، معتبرًا أن التهديد باللجوء إلى "حرب أهلية" في حال واصلت القوات المسلحة اللبنانية تنفيذ مهماتها شمال الليطاني، يشكّل ابتزازًا سياسيًا مكشوفًا للحكومة، ويتقاطع مع تهديدات مماثلة صادرة عن قيادات إيرانية.

وأضاف أن حزب الله يسعى إلى كسب الوقت لإعادة تنظيم صفوفه والحفاظ على نفوذه، إلا أن تحرّك حكومة منتخبة ديمقراطيًا لنزع سلاح تنظيم مسلح خارج إطار الدولة لا يُعدّ حربًا أهلية، بل استعادة لمرجعيات الدستور واتفاق الطائف.
 
وختم بالتأكيد على أن الجيش اللبناني يمتلك القدرة على مواجهة أي تحديات عسكرية إذا فُرضت عليه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رجي للجزيرة: الدولة اللبنانية تحاور حزب الله لإقناعه بتسليم سلاحه لكنه يرفض ذلك
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يرفض استكمال "حصرية السلاح" من دون تنفيذ اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": ماذا يعني التطبيع مع إسرائيل؟
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: "حزب الله" يدمر جهود عون ونحنُ مع أي شكلٍ للتفاوض مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزير الخارجية

اللبنانية

حزب الله

ديمقراطي

إسرائيل

السورية

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-06
Lebanon24
15:57 | 2026-01-06
Lebanon24
15:14 | 2026-01-06
Lebanon24
15:11 | 2026-01-06
Lebanon24
14:57 | 2026-01-06
Lebanon24
14:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24