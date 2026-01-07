تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير عن مستودعات أسلحة "حزب الله"... ماذا تُحضّر إسرائيل ضدّ لبنان؟

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1465000-639033860693708761.png
Doc-P-1465000-639033860693708761.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشنّ هجوم دعائي على الحكومة اللبنانية تمهيدًا لإعلانها المرتقب بشأن إنهاء عملية نزع سلاح "حزب الله"، على ما ذكرت صحيفة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن  التقديرات تُشير إلى أن الحكومة اللبنانية، التي أجلت إعلانها خلال الأيام الماضية، قد تُصدر بيان الإعلان، خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو مع نهاية الأسبوع.
 
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد حملة دعائية تهدف إلى الإظهار لسكان لبنان والمجتمع الدولي أن الحكومة اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها، في حين أن "حزب الله" لا يزال منظمة مسلحة تمتلك آلاف الصواريخ وأنظمة أسلحة ليست للدفاع عن النفس بل للهجوم.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستخبارات العسكرية، والقيادة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي، تواصلان جمع المعلومات حول مواقع مستودعات أسلحة "حزب الله" ومقاره ومعسكراته في لبنان خاصة جنوبه، على أمل أن تُسهم المعلومات في الضغط على الحكومة اللبنانية للوفاء بالتزامها بنزع سلاح "حزب الله".
 
وبيّنت أن إسرائيل كانت تُحضّر، خلال الأسابيع الأخيرة، للعمل ضد حزب الله بهدف إضعاف قوته، بدءًا من حرمانه من قدراته الهجومية واسعة النطاق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وإلحاق الضرر بعناصره، فضلًا عن استهداف مستودعات وقواعد الحزب في كل أنحاء البلاد.

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" أعلن، خلال الـ24 ساعة الماضية، أنه رفع مستوى تأهبه تحسبًا لهجوم إسرائيلي وشيك عليه. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي سيهاجم مستودعات أسلحة ومواقع لاختباء عناصر حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تُحضر إسرائيل للبنان؟ سيناريوهات أمنية وتقريرٌ يكشف
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:34:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحكومة اللبنانية

الجبهة الداخلية

المجتمع الدولي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-01-07
Lebanon24
08:16 | 2026-01-07
Lebanon24
08:13 | 2026-01-07
Lebanon24
08:07 | 2026-01-07
Lebanon24
08:06 | 2026-01-07
Lebanon24
08:00 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24