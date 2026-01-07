تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقرير عن مستودعات أسلحة "حزب الله"... ماذا تُحضّر إسرائيل ضدّ لبنان؟
Lebanon 24
07-01-2026
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن الجيش
الإسرائيلي
يستعد لشنّ هجوم دعائي على
الحكومة اللبنانية
تمهيدًا لإعلانها المرتقب بشأن إنهاء عملية نزع سلاح "
حزب الله
"، على ما ذكرت صحيفة إسرائيلية.
وذكرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
، أن التقديرات تُشير إلى أن الحكومة
اللبنانية
، التي أجلت إعلانها خلال الأيام الماضية، قد تُصدر بيان الإعلان، خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو مع نهاية الأسبوع.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد حملة دعائية تهدف إلى الإظهار لسكان
لبنان
والمجتمع الدولي أن الحكومة اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها، في حين أن "حزب الله" لا يزال منظمة مسلحة تمتلك آلاف الصواريخ وأنظمة أسلحة ليست للدفاع عن النفس بل للهجوم.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستخبارات العسكرية، والقيادة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي، تواصلان جمع المعلومات حول مواقع مستودعات أسلحة "حزب الله" ومقاره ومعسكراته في لبنان خاصة جنوبه،
على أمل
أن تُسهم المعلومات في الضغط على الحكومة اللبنانية للوفاء بالتزامها بنزع سلاح "حزب الله".
وبيّنت أن
إسرائيل
كانت تُحضّر، خلال الأسابيع الأخيرة، للعمل ضد حزب الله بهدف إضعاف قوته، بدءًا من حرمانه من قدراته الهجومية واسعة النطاق على
الجبهة الداخلية
الإسرائيلية، وإلحاق الضرر بعناصره، فضلًا عن استهداف مستودعات وقواعد الحزب في كل أنحاء البلاد.
ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" أعلن، خلال الـ24 ساعة الماضية، أنه رفع مستوى تأهبه تحسبًا لهجوم إسرائيلي وشيك عليه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي سيهاجم مستودعات أسلحة ومواقع لاختباء عناصر حزب الله
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي سيهاجم مستودعات أسلحة ومواقع لاختباء عناصر حزب الله
07/01/2026 15:34:39
07/01/2026 15:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
07/01/2026 15:34:39
07/01/2026 15:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تُحضر إسرائيل للبنان؟ سيناريوهات أمنية وتقريرٌ يكشف
Lebanon 24
ماذا تُحضر إسرائيل للبنان؟ سيناريوهات أمنية وتقريرٌ يكشف
07/01/2026 15:34:39
07/01/2026 15:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": هكذا ينقل المسيّرات من أوروبا إلى لبنان
07/01/2026 15:34:39
07/01/2026 15:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الحكومة اللبنانية
الجبهة الداخلية
المجتمع الدولي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
Lebanon 24
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
08:22 | 2026-01-07
07/01/2026 08:22:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
Lebanon 24
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
08:16 | 2026-01-07
07/01/2026 08:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
08:13 | 2026-01-07
07/01/2026 08:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
Lebanon 24
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
08:07 | 2026-01-07
07/01/2026 08:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة
Lebanon 24
لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة
08:06 | 2026-01-07
07/01/2026 08:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:22 | 2026-01-07
مطر: تابعت قضية البناية المهددة بالسقوط في ضهر المغر
08:16 | 2026-01-07
إقفال سبعة مكاتب لإستقدام العاملات.. إليكم السبب
08:13 | 2026-01-07
الرئيس عون: الجيش يقوم بدوره كاملا في منطقة جنوب الليطاني
08:07 | 2026-01-07
بموجب قرار قضائي: مالك بلال حمد يعود إلى مقعده المدرسي في (IC)
08:06 | 2026-01-07
لجنة المال تقر موازنات التربية والثقافة
08:00 | 2026-01-07
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24