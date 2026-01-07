تقرير عن مستودعات أسلحة "حزب الله"... ماذا تُحضّر إسرائيل ضدّ لبنان؟

ذكر موقع "إرم نيوز" أن الجيش يستعد لشنّ هجوم دعائي على تمهيدًا لإعلانها المرتقب بشأن إنهاء عملية نزع سلاح " "، على ما ذكرت صحيفة إسرائيلية.



وذكرت صحيفة "معاريف" ، أن التقديرات تُشير إلى أن الحكومة ، التي أجلت إعلانها خلال الأيام الماضية، قد تُصدر بيان الإعلان، خلال الـ24 ساعة المقبلة، أو مع نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعد حملة دعائية تهدف إلى الإظهار لسكان والمجتمع الدولي أن الحكومة اللبنانية لم تفِ بالتزاماتها، في حين أن "حزب الله" لا يزال منظمة مسلحة تمتلك آلاف الصواريخ وأنظمة أسلحة ليست للدفاع عن النفس بل للهجوم.



وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الاستخبارات العسكرية، والقيادة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي، تواصلان جمع المعلومات حول مواقع مستودعات أسلحة "حزب الله" ومقاره ومعسكراته في لبنان خاصة جنوبه، أن تُسهم المعلومات في الضغط على الحكومة اللبنانية للوفاء بالتزامها بنزع سلاح "حزب الله".

وبيّنت أن كانت تُحضّر، خلال الأسابيع الأخيرة، للعمل ضد حزب الله بهدف إضعاف قوته، بدءًا من حرمانه من قدراته الهجومية واسعة النطاق على الإسرائيلية، وإلحاق الضرر بعناصره، فضلًا عن استهداف مستودعات وقواعد الحزب في كل أنحاء البلاد.



ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "حزب الله" أعلن، خلال الـ24 ساعة الماضية، أنه رفع مستوى تأهبه تحسبًا لهجوم إسرائيلي وشيك عليه.