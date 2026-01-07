تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غرفة طرابلس تؤكد دعمها الكامل لمجلس الإنماء والإعمار

Lebanon 24
07-01-2026 | 10:00
A-
A+

Doc-P-1465107-639034021734906352.webp
Doc-P-1465107-639034021734906352.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني ونائب رئيس المجلس الدكتور إبراهيم شحرور، حيث عُقد لقاء موسّع حضره نائبا رئيس الغرفة إبراهيم فوز ونخيل يمين، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، نقيب المحامين في الشمال مروان ضاهر، نقيب الأطباء الدكتور إبراهيم مقدسي، نقيب أطباء الأسنان الدكتور ميلاد ديب، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني الشعراني، رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس المهندس إسكندر بندلي، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي،  رئيس جمعية BIAT نصري معوض، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الشمال آلان شاطري، مديرة اتحاد بلديات الفيحاء ديما حمصي، المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان ومدير مختبرات الجودة في الغرفة الدكتور خالد العمري.

في بداية اللقاء، رحب دبوسي بالمهندس قباني، مؤكدا "أنّ طرابلس الكبرى تمتلك رصيداً وازناً من نقاط القوة ومن الإمكانات الاستراتيجية التي تستوجب قيام شراكة فعلية ومنهجية مع مجلس الإنماء والإعمار كقاعدة عمل، تقوم على تحديد أولويات واضحة، لجهة الأبعاد الإنمائية والإنسانية والإجتماعية ومقاربة المشاريع الوطنية".

وشدّد دبوسي على "أنّ غرفة طرابلس الكبرى تشكّل شريكاً وطنياً فاعلاً في صناعة التنمية الشاملة والمستدامة"، موضحا "أنّ رؤية الغرفة ترتكز على مشاريع وطنية استراتيجية واستثمارية متكاملة، تنطلق من قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من التكامل بين الدولة ومؤسساتها من جهة، والقطاعين الاقتصادي والمجتمعي من جهة أخرى".

وختم دبوسي مؤكدا "أنّ مشاريع الغرفة، وفي طليعتها مشروع الرؤية المتمثّلة بالمنظومة الوطنية الاقتصادية المتكاملة، تشكّل إطاراً عملياً ينسجم مع الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الإنماء والإعمار في مجالي التخطيط والتنفيذ"، مشددا على "أنّ الغرفة تضع كامل إمكاناتها وخبراتها وقدراتها بتصرّف مجلس الإنماء والإعمار".

ثم قدم المشاركون سلسلة مداخلات عرضوا فيها كل من موقعه التحديات التي تعترض سير العمل في مؤسساتهم، وشددوا على ضرورة إخراج المؤسسات العامة من حالة الترهل، سواء على صعيد البنى التحتية أو المباني والتجهيزات.

وفي مداخلته، شدّد نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور إبراهيم شحرور على أنّ ملف مطمر النفايات في طرابلس " يجب أن يحظى بأولوية قصوى لما ينطوي عليه من مخاطر بيئية جسيمة، مؤكداً أنّ مجلس الإنماء والإعمار يتعاطى مع هذه المسألة بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".

بدوره أشار نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز، إلى "أنّ المرحلة المقبلة " تتطلّب نموذجاً جديداً في العمل الإنمائي والمؤسساتي قوامه التكامل والتناغم والتنسيق، وغياب أي روح تنافسية سلبية بين المكوّنات المعنية". وأكد "أنّ غرفة طرابلس الكبرى تؤمن إيماناً راسخاً بضرورة إعداد مخطط توجيهي شامل يطال جميع المرافق والمؤسسات، بعيداً عن المقاربات الأحادية"، مشدداً على "أنّ التحديات الراهنة لا يمكن مواجهتها إلا بروح الشراكة، بما يضمن خدمة المشاريع الوطنية لكل لبنان". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صراع على النفوذ في مجلس الإنماء والإعمار...الخدمة المدنية تساند مفوّض الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: يعتمد تعافي لبنان على مؤسسات مثل مجلس الإنماء والإعمار
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني ينسّق مع الإنماء والإعمار: أولوية للأوتوسترادات ومشاريع الطرق
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعم صيني.. الإنماء والإعمار ينجز مشروع تزويد مراكز "أوجيرو" بالطاقة الشمسية
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 18:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس الإنماء والإعمار

الوكالة الوطنية

رئيس اتحاد

نائب رئيس

طرابلس

الشمال

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:17 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07
Lebanon24
10:54 | 2026-01-07
Lebanon24
10:49 | 2026-01-07
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07
Lebanon24
10:46 | 2026-01-07
Lebanon24
10:44 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24