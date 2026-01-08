أمن الدولة تضبط سلاحاً ومخدرات في عملية توقيف بالجنوب

صدر عن - والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



"في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تنفذها الإقليمية في لأمن الدولة لمكافحة الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار، أوقفت دورية تابعة لها الفلسطيني (ج. خ.)، بجرم تعاطي المخدرات ولإقدامه على سلب هاتف أحد المواطنين بقوة السلاح، حيث جرى ضبط السلاح المستخدم. كما تم توقيف اللبناني (ع. أ.) بجرم تعاطي المخدرات، وضُبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف. وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً لإشارة المختص".

Advertisement