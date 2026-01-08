هكذا أجاب الرئيس عون على طلب مهلة زمنية لتطبيق خطة الجيش

أفادت مصادر صحافية بأن وزراء من حزب " " طلبوا مهلة زمنية لتطبيق خطة الجيش خلال ثلاثة أشهر، فكان جواب رئيس الجمهورية بأن هذا الأمر يخضع لتقدير الجيش ولا يمكن تحديد هذه العمليات بمهل محددة.



وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة شدّد على ضرورة تأكيد الحكومة مجدداً على قراراتها السابقة، ولا سيّما خطة الجيش المعتمدة في 5 أيلول.

Advertisement