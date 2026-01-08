غدًا.. إليكم موعد توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8

أعلنت رئاسة ، عصر اليوم الخميس، أنه "تم تقديم موعد توقيع اتفاق التنقيب عن غدًا الجمعة في السراي الحكومي إلى الساعة 11:15 بدلًا من الساعة 11:45".



وكانت رئاسة الحكومة، قد أشارت في بيان سابق إلى أنه "سيتم توقيع اتفاق التنقيب عن الغاز في البلوك 8 مع تحالف" " وطقطر للطاقة" و"اني" الجمعة عند الثانية عشرة الا ربعا من قبل ظهر الجمعة في السراي الحكومي".

Advertisement