مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"



حراك ديبلوماسي كثيف ترجم بزحمة موفدين إقليميين ودوليين تقاطعت زياراتهم في التوقيت والدلالات عند لحظة سياسية وأمنية بالغة الحساسية.



وفي هذا اليوم الدبلوماسي الحافل في بيروت برزت زيارة الايرانية عباس عراقجي الذي اكد أنها نقطة انطلاق لفصل جديد من العلاقات المشتركة بين البلدين.



كما برزت لقاءات وفد الاتحاد الاوروبي الذي وصل الى بيروت واستهلها بزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون مرحبا بالإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة وسط تشديد على ضرورة المضي قدما في تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.



على صعيد آخر وعلى وقع حمم النار الاسرائيلية التي تطلقها طائراتها الحربية باتجاه الاراضي اللبنانية مستهدفة بالدرجة الاولى لجنة الميكانيزم قبل البشر والحجر أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا ضوابط لما يجري في الجنوب يوميا من دون تمكن اللجنة من أداء مهماتها.



ولأننا في عالم يحكمه يوليوس قيصر بحسب الرئيس بري صرنا أخيرا نحن والعالم كله بين يدي الإمبراطور الوحيد مشيرا الى أن اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير هو نتيجة افتعال مشكلة بإبعاد الفرنسيين عن دور الشريك فيها بهدف الاستئثار هم والاسرائيليون بعملها.



وفي خضم الاحتجاجات في ايران وما رافقها من أعمال شغب أدت الى وقوع ضحايا وتخريب في الممتلكات العامة أكد المرشد الاعلى للثورة الايرانية السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني يرفض العمالة والعملاء وشدد على أن عددا من مثيري الشغب يحاولون إرضاء الرئيس .



أما إدارة دونالد ترامب التي تنفذ حملة للتشدد في تطبيق قوانين الهجرة فتلقت ضربة جديدة عقب حادثة مقتل إمراة برصاص العملاء الفيدراليين ما أثار موجة من الاحتجاجات المتصاعدة.



فهل يتكرر مشهد جورج فلويد الذي أشعل مقتله ؟.



مقدمة الـ"أم تي في"



في حركة ديبلوماسية لافتة، وفي ايران حركة شعبية يتسع نطاقها يوما بعد يوم. بطلا الحركة الديبلوماسية في لبنان: رئيسة المفوضية الاوروبية ووزير خارجية ايران.



والواضح ان زيارة عباس عراقجي تميزت بخطاب أهدأ هذه المرة. فهو لم يرفع الصوت عاليا باسم المقاومة ومحور الممانعة، بل تحدث عن العلاقات الثنائية بين لبنان وايران واهمية تطويرها ولا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة.



مع ذلك لم يتردد الوزير الايراني في القول من وزراة الخارجية ان ايران تدعم حزب الله كمجموعة مقاومة لكنها لا تتدخل في شؤونه على الاطلاق. وهو ما استلزم ردا مباشرا من وزير الخارجية يوسف رجي، الذي تمنى لو كان الدعم الايراني موجها مباشرة الى الدولة اللبنانية ومؤسساتها لا الى اي طرف آخر.



ولعل السؤال الذي يطرح انطلاقا من تأكيد عراقجي ورد رجي عليه: كيف يدعي الوزير الايراني ان ايران لا تتدخل في شؤون لبنان وهي تقدم الدعم المادي والعسكري واللوجستي الى حزب معين؟ فانطلاقا من هذا الدعم بالذات يصادر قرار الحرب والسلم، ما يشكل تعديا سافرا على سيادة الدولة وعلى قرارها. وفيما عراقجي يجول في بيروت، التظاهرات الاحتجاجية تتمدد في ايران.



واللافت ان التحركات تتخذ طابعا اقوى واعنف. فالمتظاهرون في عدد كبير من المدن بدأوا يرددون عبارة: الموت للديكتاتور في اشارة الى الامام الخامنئي. كما اضرموا النار في عدة مبان حكومية، ما يشير الى ان حالة الغضب تقوى وتشتد.



في المقابل المرشد الاعلى لا يزال يعيش حالة انكار لمطالب شعبه المحقة اذ وصفهم بالمخربين ومثيري الشغب، ما يعني ان النظام اتخذ قراره ولن يتراجع عن قمع الاحتجاجات، وهو امر قد يؤدي الى مواجهة مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي وصفه الخامنئي اليوم بالمتعجرف.



مقدمة "المنار"



ليس في العالم سوى دولة واحدة و إمبراطور واحد.. نحن في عالم يحكمه يوليوس قيصر… هذا توصيف رئيس مجلس النواب نبيه بري للعالم في ظل الرئيس الاميركي دونالد ترامب.



ولكن هذا الامبراطور او هذا الفرعون سوف يسقط سقوطا مريعا كسائر المستبدين في التاريخ، كما أكد الامام السيد علي الخامنئي... خاطب الاميركيين والاسرائيليين وكل المتربصين، بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتراجع قيد أنملة عن مبادئها، والشعب الايراني الموحد سينتصر على كل الأعداء.



وأما لمثيري الشغب إرضاء لترامب، فكان كلام الامام الخامنئي واضحا: إيران لن تتحمل وجود عملاء فيها.



وأما للاصدقاء، فكان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي من بيروت، الذي أكمل جولته على الرؤساء والمسؤولين مؤكدا سعي طهران لافضل العلاقات مع بيروت على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات، مع الادراك المشترك بين الجانبين بشأن الخطر الاسرائيلي وكيفية مواجهته.



ومع تتويج زيارته بلقاء الامين العام لحزب الل سماحة الشيخ نعيم قاسم، سمع عرقجي تأكيدا من سماحته بأن العدو الصهيوني لن يحقق أهدافه مع وجود تماسك بين الشعب والمقاومة، وتمسك بتحرير الأرض والعودة إلى القرى والمدن في الجنوب.



أضاف الشيخ قاسم ان حزب الل سيبقى على ‏تعاون مع الدولة ‏والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة ‏الإعمار وبناء الدولة.



دولة يعيث بسيادتها تنكيلا العدو الصهيوني كل يوم، وزاد من وقع عدوانه اليوم انه جاء بعد تقديم الجيش اللبناني والحكومة لموقفهما حول الالتزام بوقف اطلاق النار والترحيب الفرنسي والاوروبي بالخطوات اللبنانية، فكان الجواب الصهيوني أكثر من خمس وعشرين غارة توزعت بين الجنوب والبقاع، متسببة باضرار جسيمة بالسيادة اللبنانية وهيبة سلطاتها التي يعاون سلوكها اليومي وتنازلاتها المستمرة العدو الصهيوني على النيل منها ومن لبنان.



وعلى امل ان ينال لبنان شيئا من خيراته النفطية المحاصرة اميركيا، كانت خطوة توقيع الحكومة مع ائتلاف شركات توتال الفرنسية و إني ENI الإيطالية و قطر للطاقة، على اتفاق التنقيب عن الغاز في الرقعة رقم ثمانية، في المياه اللبنانية الجنوبية.



وأما غاز كييف، فقد اعلنت روسيا ضرب مخزونه الاستراتيجي ردا على محاولة اوكرانيا اغتيال الرئيس فلاديمير بوتن، ما سيجعل أجزاء كبيرة من العاصمة الاوكرانية غير قابلة للحياة في ظل البرد القارس.



مقدمة الـ"أو تي في"



في خضم مشهد دولي جديد بعد التطورات الاخيرة في فنزويلا، ووسط صورة اقليمية مستجدة، من آخر مظاهرها حركة الاحتجاج في ايران، حلت اليوم الذكرى السنوية الأولى لوصول الرئيس جوزاف عون إلى قصر بعبدا ترجمة لاتفاق إقليمي ودولي معروف، من دون ان تنجح السلطة الجديدة على مدى عام في إحراز تقدم حاسم في ملفين أساسيين تولت المسؤولية على أساسهما، أي مأساة الجنوب، احتلالا وسلاحا، ومصيبة الوضع المالي، لناحية إعادة اموال المودعين وإطلاق عجلة الاقتصاد.



فعلى مستوى الجنوب، الاحتلال مستمر، على وقع خروقات يومية برا وبحرا وجوا للسيادة اللبنانية، في وقت تطرح الاسئلة بشكل مستمر حول أفق الحل، علما ان الحكومة أحجمت أمس عن تحديد إطار زمني واضح لحصر السلاح شمال الليطاني، كما يطالب المجتمعان العربي والدولي، وهو ما أنتج تلبدا مكررا في الاجواء السياسية بين بعبدا ومعراب.



اما على الخط المالي، فقانون الفجوة المالية عالق على الدرب السياسي الوعر بين مجلس النواب والحكومة، في ضوء اشكالية دستورية مطروحة جديا، الى جانب تحفظات القوى السياسية الممثلة في الحكومة قبل المعارضة، على مضمون القانون الذي أقر بأكثرية ضئيلة من الوزراء.



وغداة المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، اعلن تأييد كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين بإختلاس أموال المصرف المركزي، معتبرا ان ما اعلن عنه سعيد يؤكد وجود اختلاسات في مصرف لبنان ويشكل اعترافا من أرفع سلطة مالية بصوابية قرار الرئيس العماد ميشال عون بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.



كما رأى التيار في كلام سعيد تأكيدا لصوابية ما تقدم به تكتل لبنان القوي من اقتراحات قوانين وما قام به من ملاحقات لكشف الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها واعادة الودائع لأصحابها، مشددا على ان العمل مع محققين ومكاتب دولية خطوة في الاتجاه الصحيح لاسترداد أموال المودعين التي تم تهريبها إلى الخارج بعدما استولى عليها المتآمرون من شركات ومسؤولين وأفراد.



مقدمة الـ"أل بي سي"



ماذا يجري في إيران؟



تحت شعار "الجميع في الشوارع"، بعض المدن الإيرانية الرئيسة تشهد احتجاجات شعبية تعبيرا عن السخط من الأوضاع المعيشية والإقتصاية.



ولكن الحكومة الإيرانية تعتبر أن تحريك الشارع هو بتدبير اميركي إسرائيلي.



وبين المطالب الشعبية ونظرية المؤامرة، يعيش الشارع الإيراني فترة عصيبة، وإيران تحت المجهر والمجهر الأميركي.



إسرائيليا ،بكثير من الترقب، تتعامل إسرائيل مع تطورات الداخل الإيراني.



فالمستويان السياسي والعسكري كانا منهمكين بوضع اللمسات الأخيرة على ضربة ستوجه لإيران، قبل أن ينفجر الشارع هناك، فتحول الرهان الإسرائيلي إلى إنهيار النظام من الداخل، وهو أمر لا يمكن جزمه على الفور.



ما يجري في إيران، دفع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى إستبدال إجتماع الكابينت الذي كان مقررا أن يبحث الخميس توجيه ضربة للبنان، بجلسة مشاورات سياسية وأمنية مختصرة، بقيت مداولاتها سرية، لكن رشح أنها بحثت مستجدات إيران، وقد طلب في ختامها من الوزراء عدم الإدلاء بأي مواقف بشأن إيران.



وكما إسرائيل، كذلك الولايات المتحدة الأميركية التي تراقب من كثب ما يجري في إيران.



بالإنتقال إلى الملف المتفجر الآخر، اليمن، يبدو ان الأمور مازالت على درجة عالية من الإثارة، وكالة الصحافة الفرنسية أوردت ما يلي: "أفاد مسؤول في مكتب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري أن الوزير الذي سافر الى الرياض الأربعاء برفقة وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، محتجز في مقر وزارة الدفاع السعودية.



وتضيف الوكالة أن الوزير لا ينتمي إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، ولكنه يتحدر من الضالع، مسقط رأس رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الذي تقول المعلومات أنه أصبح في الإمارات عبر أرض الصومال.



مقدمة "الجديد"



بعدما اجتاز لبنان جلسة اول العام الحكومية بدوزنة رئاسية من رئيسي الجمهورية والحكومة ورفع اوراق النقاش والكباش الوزاري الى شباط المقبل حيث موعد تقديم خطة الجيش شمال النهر.



حطت العناوين اليوم على منصات دبلوماسية وميدانية ونفطية في الميدان لم يحجب ضباب العاصفة اعتداءات الصباح التي لفت لبنان بجنوبه وبقاعه ونفذت غاراتها اليومية متنقلة بين مناطق وأقضية وجرود ومرتفعات.



وعلى مرتفع دبلوماسي ايراني نفذ عباس عراقجي جولته السياسية بين المقار الرئاسية بدءا من ومنطلقا من توصيفه كصديق توجه وزير الخارجية يوسف رجي الى نظيره الايراني متمنيا لو كان الدعم الايراني مباشرة الى الدولة لأن الدفاع عن لبنان هو مسؤولية الدولة اللبنانية التي يمكنها عندئذ ان تطلب المساعدة من الدول بما فيها ايران.



وباللغة الرئاسية الواضحة أعاد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد امام الضيف الايراني على التزام حكومته بتطبيق بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة مرتين في مجلس النواب بما في ذلك ثقة نواب حزب الله.



وعلى متن البيان الوزاري يقع قرار حصرية السلاح وامساك الحكومة دون سواها بقرار الحرب والسلم الضيف الايراني اعلن اهتمام ايران باستقلال ووحدة لبنان وسيادته وأن مسؤولية الدفاع عنه ملقاة على عاتق الحكومة اللبنانية, ليعود ويؤكد أن ايران تدعم حزب الله كمجموعة مقاومة لكنها لا تتدخل في شؤونه وقراراته.



وبين تكرار الاعلان عن دعم الحزب والنأي بالنفس عن التدخل بقراراته يكرر عراقجي المعزوفة التقليدية التي لا يمكن ان تستوي على قاعدة الإقرار بمسؤولية الحكومة بالدفاع عن لبنان.



وفي الوقت نفسه التكرار بدعم مجموعة مقاومة في الوقت الذي تخوض فيه الدولة مشروع حصرية السلاح على كامل أراضيها ووفقا لقراراتها الحكومية وبيانها الوزاري, ويبقى النقاش مفتوحا حول تسليم الحزب سلاحه للدولة وعما اذا كان قرارا حصريا يمتلكه الحزب او انه عائد لقرار ايراني حصري.



وعلى حد تعبير الوزير الأسبق جوزف الهاشم الاستفهامي هل لا يزال تسليم السلاح مرفوضا ولو سقطت السماء على الارض واذا تحولت الاسلحة من مخازن الحزب الى مخازن الجيش فهل ستقصف اسرائيل مخازن الجيش وإن فعلت ألا يتحول لبنان كله الى حزب مقاوم؟



ومن السلاح وحصريته المعلقة على المهل القادمة الى النفط وبلوكاته المتوقفة على الخطوات الاستكشافية اذ صار اليوم البلوك الرقم ثمانية في دائرة التنقيب وسيخضع للمسوحات الزلزالية وبتحالف فرنسي ايطالي قطري مخصب بطاقة معلقة على آمال غازية في عمليات الحفر المقبلة.



ولبنان الواقع على تقاطع الاحداث والتحديات يشهد اليوم على سنة أولى من عهد الرئيس جوزاف عون سنة شهدت انجازات سياسية وامنية واصلاحية واقتصادية حيث تموضع العهد خارج نطاق الجماعات الحزبية والتقليدية وتصرف بتوازن بين القوى السياسية وبالأخص الأحزاب المسيحية.



وأقام علاقات مرنة وجامعة فكانت علاقة العهد برئيس مجلس النواب ايجابية وبحزب الله مستقرة وليس بالإمكان إلا التوقف عند التضامن والتكافل بين رئيسي الجمهورية والحكومة فلم يمتثل عون وسلام لضغوط الداخل والخارج في كثير من المفاصل وقاما بعملية الاحتواء لإنقاذ البلد في اكثر من محطة وأبرزها مقاربة مسألة السلاح بحصريتها وقراراتها وجدول تنفيذها.



مع مرور سنة أولى من عهد عون يبقى لبنان واقفا على منصة التحديات المحيطة به متظللا بشبكة أمان داخلية ومروحة جهود دبلوماسية وآمال معلقة على المقبل من الأيام.

Advertisement