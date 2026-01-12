في مدرسة لبنانية.. طالب طعن زميله

أفادت مندوبة" " عن إقدام الفتى "ع. ق.م"، يبلغ من العمر 15 عاما، داخل إحدى المدارس في سعدنايل، على طعن زميله في الدراسة من "آل م" (12 عاما).

وقد تم نقل الجريح الى المستشفى، وعملت قوى الامن على توقيف الفاعل فورا.