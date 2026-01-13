تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يتحدى المخاتير قرار الدولة؟

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
13-01-2026 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1467730-639038911671591800.jpg
Doc-P-1467730-639038911671591800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في لبنان، لا تزال معاملة واحدة عند المختار قادرة على كشف فجوة كبيرة بين "الدولة كما تريد أن تُعرّف نفسها" والدولة كما يلمسها المواطن على باب الخدمة. فالمختار، الذي يفترض أن يكون حلقة وصل بسيطة وسريعة لتسهيل أمور الناس، يتحوّل في بعض الحالات إلى "نقطة جباية" غير مضبوطة، حيث تتبدّل الأرقام من حيّ إلى آخر، ومن مكتب إلى آخر، وفق مزاج شخصي أو تبريرات مرتبطة بالمصاريف والوقت، فيما يدفع المواطن ثمن الغموض والغياب شبه الكامل للرقابة.

القانون واضح من حيث المبدأ. وظائف المخاتير "مجانية"، لكن يُسمح لهم باستيفاء رسوم تحدد قيمتها بمرسوم عن الشهادات الأصلية التي يصدرونها. ومع ذلك، المشكلة ليست فقط في وجود الرسم، بل في كيفية تطبيقه، وما يُضاف إليه، وكيف يُقدَّم للناس كـ"حزمة" لا يمكن تفكيكها بين رسم مختار وطوابع ورسوم دوائر رسمية.

في خريف 2025، عاد ملف رسوم المختار إلى الواجهة بعد تثبيت رقم موحّد يُتداول على أنه التعرفة الرسمية عن كل مستند أصلي، وهو 400 ألف ليرة، على أن يبقى طابع المختار خارج هذا الرقم. الفكرة بدت "تنظيمية" على الورق، لكنها عملياً لم تُنهِ الفوضى بالكامل، لأن المواطن لا يواجه رقماً واحداً، بل سلسلة أكلاف تُساق إليه دفعة واحدة، وغالباً بلا فاتورة أو تفصيل واضح.
ويتقاطع ذلك مع واقع الطوابع والرسوم المرتبطة بالأحوال الشخصية، والتي شهدت تعديلات متلاحقة، بينها رفع رسم الطابع المالي على شهادات وإفادات تُعطى للأفراد.

أحد أهم مفاتيح فهم الظاهرة هو التفاوت بين المناطق. فخلال العام 2025، كان قد انتشر نموذج صادر عن بعض المخاتير معاكس تماماً لفكرة "التسعير على الهوى"، فكان قد تضمن النموذج تصريحات لمخاتير يقولون إنهم لا يتقاضون رسوماً إضافية ويلتزمون بالطوابع، وبعضهم يعلن أنه لا يأخذ حتى مبلغ الـ400 ألف المسموح به، فيما يشير آخرون إلى أن مخاتير في المدن قد يتقاضون مبالغ بالدولار، أما داخل القرى، فالامر هو هو، التسعيرة تختلف بين بلدتين متجاورتين، ويصل الفرق في بعض المناطق إلى أكثر من 500 ألف ليرة,
مصدر محلي قال لـ"لبنان24" أن سبب هذا التفاوت في التسعيرات غير القانونية يعود لأسباب جمّة، أوّلها، ضعف آليات الرقابة والمتابعة، رغم أن القانون يفرض سجلات للمعاملات ويعطي الإدارة صلاحية التحقيق عند المخالفة.
أما السبب الثاني حسب المصدر فهو التباس المواطن نفسه بين "رسم المختار" و"طابع المختار" و"طوابع المالية" ورسوم دوائر النفوس، ما يجعل أي مبلغ إجمالي قابلاً للتسويق كأنه "طبيعي"، خصوصاً مع تغيّر الرسوم والطوابع.
أما السبب الثالث، فهو الانهيار المالي الذي حوّل الكثير من الخدمات العامة إلى عبء يُدار بعقلية "تغطية كلفة"، وهو ما ظهر أيضاً في تحركات سابقة للمخاتير احتجاجاً على رسوم وطوابع ومعضلة توفرها، وصولاً إلى التهديد بتعطيل المعاملات.

على العموم مع صدور القرار، يبقى أهم خطوة هي المراقبة، وفرض القرار على المخاتير، كي لا تنزلق الخدمات العامة تدريجياً من منطق "الحق" إلى منطق "القدرة على الدفع"، أو من يدفع أكثر ينجز أسرع، ومن يرفض يدخل في التأجيل والمراجعات.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رجي: قرار حصر السلاح بيد الدولة محطة فارقة لاستعادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تشكل الهيمنة النووية البحرية الإسرائيلية تحدياً لإيران في شرق البحر الأبيض المتوسط؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يؤكد: قرار بسط سلطة الدولة نهائي ولا رجوع عنه
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هل صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين؟
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 12:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الخدمات العامة

الدولة ك

لبنان24

الظاهر

جمالي

بالطو

الهوى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-01-13
Lebanon24
05:41 | 2026-01-13
Lebanon24
05:34 | 2026-01-13
Lebanon24
05:32 | 2026-01-13
Lebanon24
05:22 | 2026-01-13
Lebanon24
05:05 | 2026-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24