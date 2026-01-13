تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
لبنان الشباب: السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة
Lebanon 24
13-01-2026
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حركة "
لبنان
الشباب" دعمها لمواقف رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، ولا سيما تأكيده حصر السلاح بيد الدولة والقوى الأمنية الشرعية، معتبرة أن خطابه يجسّد الإرادة الدستورية والوطنية.
واعتبرت الحركة أن الردود التي صدرت عن جهات في
حزب الله
على كلام الرئيس "غير وطنية"، متهمةً إياها بتجاهل الخسائر الكبيرة التي تكبّدها لبنان نتيجة ما سمّي بحرب المساندة، والتي أدت إلى تدمير الجنوب وسقوط ضحايا وتشريد العائلات.
ودعت الحركة جميع القوى السيادية إلى الالتفاف حول
مشروع الدولة
ودعم رئيس الجمهورية، حمايةً للاستقرار وبناءً لمستقبل لبنان.
