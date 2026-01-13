لبنان الشباب: السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة

أعلنت حركة " الشباب" دعمها لمواقف رئيس الجمهورية ، ولا سيما تأكيده حصر السلاح بيد الدولة والقوى الأمنية الشرعية، معتبرة أن خطابه يجسّد الإرادة الدستورية والوطنية.



واعتبرت الحركة أن الردود التي صدرت عن جهات في على كلام الرئيس "غير وطنية"، متهمةً إياها بتجاهل الخسائر الكبيرة التي تكبّدها لبنان نتيجة ما سمّي بحرب المساندة، والتي أدت إلى تدمير الجنوب وسقوط ضحايا وتشريد العائلات.



ودعت الحركة جميع القوى السيادية إلى الالتفاف حول ودعم رئيس الجمهورية، حمايةً للاستقرار وبناءً لمستقبل لبنان.





