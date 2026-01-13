تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس

Lebanon 24
13-01-2026 | 10:54
أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي : "مع استمرار فعالية المنخفض الجوي، والتوقعات بتشكل الجليد في عدد من المناطق اللبنانية". 

أضاف البيان: "كررت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي دعوة إدارات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم  أو إبقائها قيد العمل يوم غد الأربعاء ، وذلك بحسب الظروف المناخية في محيط كل مؤسسة ، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين والعاملين في كل مؤسسة تربوية ". 
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

اللبنانية

لبنان

