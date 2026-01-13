تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس
Lebanon 24
13-01-2026
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
المكتب الإعلامي
في
وزارة التربية والتعليم العالي
البيان الآتي : "مع استمرار فعالية المنخفض الجوي، والتوقعات بتشكل الجليد في عدد من المناطق
اللبنانية
".
أضاف البيان: "كررت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي دعوة إدارات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم غد الأربعاء ، وذلك بحسب الظروف المناخية في محيط كل مؤسسة ، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين والعاملين في كل مؤسسة تربوية ".
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
Lebanon 24
وزيرة التربية تعليقًا على المدارس التي ستُقفل: اتخذت قرارًا بمنحها فرصة هذا العام
13/01/2026 21:29:09
13/01/2026 21:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ
Lebanon 24
وزيرة التربية عرضت مع الرئيس بري أوضاع المدارس وملف التفرغ
13/01/2026 21:29:09
13/01/2026 21:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي
Lebanon 24
وزيرة التربية اللبنانية تتابع أوضاع المدارس المعرضة للقصف الإسرائيلي
13/01/2026 21:29:09
13/01/2026 21:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مع انحسار المنخفض الجوي.. كيف تبدو الطرقات الجبلية؟
Lebanon 24
مع انحسار المنخفض الجوي.. كيف تبدو الطرقات الجبلية؟
13/01/2026 21:29:09
13/01/2026 21:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة التربية والتعليم
المكتب الإعلامي
مكتب الإعلام
اللبنانية
لبنان
