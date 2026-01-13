مع استمرار المنخفض الجوي.. قرار لوزيرة التربية بشأن المدارس

أصدر في البيان الآتي : "مع استمرار فعالية المنخفض الجوي، والتوقعات بتشكل الجليد في عدد من المناطق ".



أضاف البيان: "كررت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي دعوة إدارات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم غد الأربعاء ، وذلك بحسب الظروف المناخية في محيط كل مؤسسة ، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين والعاملين في كل مؤسسة تربوية ".

