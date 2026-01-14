تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

المطران تابت ووفد ابرشي هنأا السفير طوق... تأكيد على أهمية الدور الاغترابي في كندا

Lebanon 24
14-01-2026 | 04:38
زار وفد من أبرشية مار مارون في كندا، برئاسة راعي الأبرشية المطران بول – مروان تابت، سفير لبنان الجديد لدى كندا بشير طوق، في زيارة حملت أبعادًا وطنية تتجاوز الإطار البروتوكولي، في ظلّ التطورات السياسية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، والدور المتنامي للاغتراب اللبناني.

وضم الوفد إلى المطران تابت كهنة رعايا الانتشار: النائب العام الاب شربل جعجع، المونسنيور هنري عماد،
والأبوين انطون زيادة ونيكولا القضا، والراهبتين من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات الاخت ماري انج صفير ولوسين بو زيد   والإعلامي رؤوف نجم ، في حضور قنصل لبنان في اوتاوا علي الديراني.

وكان اللقاء مناسبة لعرض هواجس أبناء الجالية اللبنانية في كندا، ولا سيما ما يتصل بعلاقتهم بوطنهم الأم، الذي يعاني من انهيار  اقتصادي يحتاج إلى ورشة اصلاحية سريعة، إضافة إلى أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وصيغة العيش المشترك. وأكد الوفد أنّ الاغتراب اللبناني لم يعد يقتصر دوره على الدعم المالي، بل بات شريكًا أساسيًا في الدفاع عن الكيان والدستور والديمقراطية.

وحضر ملف الانتخابات النيابية على طاولة النقاش، حيث شدّد الوفد على ضرورة إجراء الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري، ورفض أي محاولة للتأجيل أو الالتفاف على هذا الاستحقاق. كما جرى التأكيد على حق اللبنانيين غير المقيمين في المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، باعتبار أن صوت المغترب هو امتداد طبيعي للصوت المقيم، وليس عنصرًا هامشيًا أو ظرفيًا.

وتطرّق البحث أيضًا إلى صورة لبنان في كندا، حيث شدّد الوفد على أهمية استعادة ثقة الدولة الكندية بدور أبناء الجالية اللبنانية،  وبالمؤسسات اللبنانية، وتفعيل دور السفارة كحلقة وصل بين الدولة اللبنانية والجالية، بما يسهم في تعزيز دور الديبلوماسية في الخارج وتحسين صورة لبنان في دول الانتشار.

وفي هذا السياق، أكّد المطران تابت، على ثوابت الكنيسة المارونية، وفي مقدّمها التمسك  بالقيم الروحية والوطنية والعائلية، وبضرورة قيام الدولة اللبنانية القوية، والسيدة، والحرة والمستقلة، واحترام الدستور واتفاق الطائف، ورفض أي مسار من شأنه إضعاف الدولة أو تقويض مؤسساتها. كما شدّد على أنّ الكنيسة، وإن كانت بعيدة عن الاصطفافات السياسية، لا يمكن أن تكون محايدة عندما تُمسّ القيم الوطنية والدستورية.

كما جدد المطران تابت التأكيد على أهمية حماية الديمقراطية، معتبرًا أن إجراء الانتخابات في مواعيدها يشكّل ركيزة أساسية للنظام السياسي اللبناني، وأن أي مساس بهذا المبدأ ينعكس سلبًا على ثقة اللبنانيين، في الداخل والاغتراب، بدولتهم.

ولم يغب عن اللقاء ملف الاستقرار الأمني، حيث شدّد المطران تابت على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية، وحمايته من الانزلاق إلى حروب جديدة، مؤكدًا أن السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة، بما ينسجم مع النداءات الوطنية التي أطلقتها بكركي في السنوات الأخيرة.

من جهته، رحّب السفير بشير طوق بالوفد، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع الجالية اللبنانية في كندا بمختلف مكوّناتها، وعلى القيام بدوره الديبلوماسي بما يخدم مصلحة لبنان العليا ويحافظ على وحدة اللبنانيين في الاغتراب.

وختم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل بين السفارة وأبرشية مار مارون، وعلى أهمية الشراكة بين الدولة والكنيسة في خدمة اللبنانيين في كندا، ودعم كل ما من شأنه حماية لبنان وتعزيز حضوره في الخارج.
