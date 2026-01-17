الرئيس عون: مدارس الرهبانية الأنطونية خرّجت أجيالاً أضاءت درب لبنان

شارك رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى في قداس الرهبانية الأنطونية لمناسبة عيد الكبير، حيث أشاد الرئيس بالدور الروحي والثقافي للرهبانية الأنطونية ، مؤكداً أن أديرتها تحوّلت إلى منارات علم وصلاة، وأن مدارسها خرّجت أجيالاً أضاءوا درب .

