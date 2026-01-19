وفد من "حزب الله" زار المفتي سوسان في صيدا مهنئا بذكرى الإسراء والمعراج

زار وفد من " " برئاسة مسؤول قطاع الشيخ زيد ، مفتي صيدا وأقضيتها في مقر دار في مدينة صيدا .



وضم الوفد عضوي في القطاع أحمد الجبيلي ومحمد كوثراني.



وقدم الوفد للمفتي سوسان التهاني والتبريكات بذكرى الإسراء والمعراج. وتخلل اللقاء استعراض للأوضاع العامة التي تشهدها البلاد لاسيما الوضع السياسي والأمني والإجتماعي والمعيشي.

Advertisement