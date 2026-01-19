مصرف لبنان نفى ما يتداول عن بيع شركة طيران الشرق الأوسط كليا أو جزئيا

نفي "نفيا قاطعا وحاسما ما يتم تداوله أو الترويج له في بعض الأوساط الإعلامية و غير الإعلامية من شائعات أو تكهنات تتعلق بوجود أي مفاوضات أو مناقشات أو اتصالات، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، رسمية أم غير رسمية، ، في شأن بيع كليا أو جزئيا".

وأكد مصرف أنه "لم يجر، ولا يجري، أي نقاش أو تواصل من هذا النوع مع أي جهة كانت، سواء أكانت شخصية طبيعية أم معنوية، محلية أم أجنبية، في الوقت الراهن أو في المنظور".

وأشار إلى أن "مثل هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولات لتغذية سوق الشائعات، الحين والآخر ، من دون أي أساس".

وإذ أهاب مصرف لبنان بـ" ورواد المنصات المختلفة تحري الدقة والمسؤولية"، فإنه يحتفظ بـ"حقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يروج أو يكرر معلومات كاذبة تمس بالمصلحة العامة أو بالمؤسسات الوطنية".

Advertisement