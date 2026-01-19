تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مصرف لبنان نفى ما يتداول عن بيع شركة طيران الشرق الأوسط كليا أو جزئيا

Lebanon 24
19-01-2026 | 11:10
مصرف لبنان نفى ما يتداول عن بيع شركة طيران الشرق الأوسط كليا أو جزئيا
مصرف لبنان نفى ما يتداول عن بيع شركة طيران الشرق الأوسط كليا أو جزئيا photos 0
نفي مصرف لبنان "نفيا قاطعا وحاسما ما يتم تداوله أو الترويج له في بعض الأوساط الإعلامية و غير الإعلامية من شائعات أو تكهنات تتعلق بوجود أي مفاوضات أو مناقشات أو اتصالات، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، رسمية أم غير رسمية، ، في شأن بيع شركة طيران الشرق الأوسط كليا أو جزئيا".
وأكد مصرف لبنان أنه "لم يجر، ولا يجري، أي نقاش أو تواصل من هذا النوع مع أي جهة كانت، سواء أكانت شخصية طبيعية أم معنوية، محلية أم أجنبية، في الوقت الراهن أو في المستقبل المنظور".
وأشار إلى أن "مثل هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولات لتغذية سوق الشائعات، الحين والآخر ، من دون أي أساس".
وإذ أهاب مصرف لبنان بـ"وسائل الإعلام ورواد المنصات المختلفة تحري الدقة والمسؤولية"، فإنه يحتفظ بـ"حقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يروج أو يكرر معلومات كاذبة تمس بالمصلحة العامة أو بالمؤسسات الوطنية".
شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

أكد مصرف لبنان

وسائل الإعلام

الشرق الأوسط

مصرف لبنان ب

مصرف لبنان

المستقبل

