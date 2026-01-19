وزير الصحة يهنّئ الدكتورة حطيط لاختيارها ضمن نخبة خبراء منظمة الصحة العالمية

إستقبل العامة ركان ، الدكتورة ، خبيرة التغذية وعضو لجنة المتممات الغذائية في ، لتهنئتها بمناسبة اختيارها ضمن نخبة خبراء ، في إنجاز يعكس كفاءتها العلمية وخبرتها المهنية.





وخلال اللقاء، عبّر الوزير ناصر الدين عن فخره واعتزازه بالدكتورة ، مشيدًا بمناقبيتها والتزامها بالعمل المؤسسي، ما أسهم في وصولها إلى هذا الموقع المتقدّم على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يشكّل إضافة نوعية لوزارة الصحة العامة وللبنان.





بدورها، عبّرت حطيط من جهتها، عن شكرها وتقديرها لوزير الصحة العامة على دعمه وثقته، مؤكدةً استعدادها الدائم لخدمة الوزارة والمساهمة بخبرتها العلمية في تطوير العمل الصحي وتعزيز دور في المحافل الدولية.



