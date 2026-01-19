تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير الصحة يهنّئ الدكتورة حطيط لاختيارها ضمن نخبة خبراء منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
19-01-2026 | 16:17
وزير الصحة يهنّئ الدكتورة حطيط لاختيارها ضمن نخبة خبراء منظمة الصحة العالمية
وزير الصحة يهنّئ الدكتورة حطيط لاختيارها ضمن نخبة خبراء منظمة الصحة العالمية photos 0
إستقبل وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، الدكتورة مهى حطيط، خبيرة التغذية وعضو لجنة المتممات الغذائية في وزارة الصحة العامة، لتهنئتها بمناسبة اختيارها ضمن نخبة خبراء منظمة الصحة العالمية، في إنجاز يعكس كفاءتها العلمية وخبرتها المهنية.


وخلال اللقاء، عبّر الوزير ناصر الدين عن فخره واعتزازه بالدكتورة حطيط، مشيدًا بمناقبيتها والتزامها بالعمل المؤسسي، ما أسهم في وصولها إلى هذا الموقع المتقدّم على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يشكّل إضافة نوعية لوزارة الصحة العامة وللبنان.


بدورها، عبّرت حطيط من جهتها، عن شكرها وتقديرها لوزير الصحة العامة على دعمه وثقته، مؤكدةً استعدادها الدائم لخدمة الوزارة والمساهمة بخبرتها العلمية في تطوير العمل الصحي وتعزيز دور لبنان في المحافل الدولية.
