تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا
Lebanon 24
19-01-2026
|
16:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه النائب
مارك ضو
سؤالًا إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، وبخاصة إلى
وزير المالية
ياسين جابر
، في شأن ضرورة المساواة بين قرارات الحكومة المتعلقة بمطمر الجديدة وتطبيقها على مطمر الكوستا برافا ضمن نطاق بلدية
الشويفات
.
وأشار ضوّ إلى أنّ "مطمر الكوستا برافا أُنشئ منذ العام 2016 ضمن نطاق بلدية الشويفات. وقد تحمّلت البلدية والمجتمعات المحيطة أعباءه البيئية والصحية والإنمائية، في ظل التزامات مالية وإدارية نصّت عليها قرارات حكومية سابقة".
واستفسر ضوّ عن "الأسباب التي حالت دون تنفيذ الدولة لتعهداتها تجاه بلدية الشويفات، وبخاصة لناحية تسديد المستحقات المتأخرة، وتثبيت حقوق البلدية بإدارة واستثمار سطح المطمر في جميع مراحله".
كذلك، سأل ضو عن "مدى
التزام
الحكومة بتمكين البلدية من إنشاء مشاريع طاقة متجددة على سطح المطمر، بما في ذلك الطاقة الشمسية واستثمار
الغاز
المنبعث منه لتوليد الكهرباء، أسوةً بما نصّت عليه قرارات
مجلس الوزراء
المتعلقة بملفات مشابهة".
وختم ضوّ بالتأكيد أنّ "تحقيق العدالة بين البلديات واحترام حقوقها وحقوق المواطنين المتضررين من المطامر واجب على الدولة"، داعياً إلى "إجابات واضحة وخطة تنفيذية تضمن الإنصاف وتحمي المال العام والصحة العامة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتيلان في حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في الكوستا برافا
Lebanon 24
قتيلان في حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في الكوستا برافا
20/01/2026 10:12:37
20/01/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
Lebanon 24
24 نائبًا يوجهون سؤالاً للحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
20/01/2026 10:12:37
20/01/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال من أيوب الى الحكومة يتعلّق بمجمع سكنيّ لـ"حزب الله" في الهرمل
Lebanon 24
سؤال من أيوب الى الحكومة يتعلّق بمجمع سكنيّ لـ"حزب الله" في الهرمل
20/01/2026 10:12:37
20/01/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال من يعقوبيان وعدد من النواب الى الحكومة حول Alvarez & Marsal
Lebanon 24
سؤال من يعقوبيان وعدد من النواب الى الحكومة حول Alvarez & Marsal
20/01/2026 10:12:37
20/01/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء
وزير المالية
كوستا برافا
ياسين جابر
الشويفات
التزام
مار ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
Lebanon 24
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
02:30 | 2026-01-20
20/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:06 | 2026-01-20
20/01/2026 03:06:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
Lebanon 24
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
03:00 | 2026-01-20
20/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
Lebanon 24
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:57 | 2026-01-20
20/01/2026 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
Lebanon 24
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:47 | 2026-01-20
20/01/2026 02:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2026-01-20
"شو البديل؟".. المقاطعة ترسم خريطة براندات لبنانية بنكهة عالمية
03:06 | 2026-01-20
هزة أرضية ضربت لبنان ليلا.. وهذه قوتها
03:00 | 2026-01-20
شمال الليطاني… معركة "السيادة الحاسمة"
02:57 | 2026-01-20
بعد نيله جائزة "نوابغ العرب 2025".. عون هنّأ داغر
02:47 | 2026-01-20
جريح في الغارة الإسرائيلية ليلا على زبقين
02:38 | 2026-01-20
ملف "أبو عمر" تابع.. عريمط أمام القضاء مجددا
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 10:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24