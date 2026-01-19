ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا

وجّه النائب سؤالًا إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، وبخاصة إلى ، في شأن ضرورة المساواة بين قرارات الحكومة المتعلقة بمطمر الجديدة وتطبيقها على مطمر الكوستا برافا ضمن نطاق بلدية .





وأشار ضوّ إلى أنّ "مطمر الكوستا برافا أُنشئ منذ العام 2016 ضمن نطاق بلدية الشويفات. وقد تحمّلت البلدية والمجتمعات المحيطة أعباءه البيئية والصحية والإنمائية، في ظل التزامات مالية وإدارية نصّت عليها قرارات حكومية سابقة".





واستفسر ضوّ عن "الأسباب التي حالت دون تنفيذ الدولة لتعهداتها تجاه بلدية الشويفات، وبخاصة لناحية تسديد المستحقات المتأخرة، وتثبيت حقوق البلدية بإدارة واستثمار سطح المطمر في جميع مراحله".





كذلك، سأل ضو عن "مدى الحكومة بتمكين البلدية من إنشاء مشاريع طاقة متجددة على سطح المطمر، بما في ذلك الطاقة الشمسية واستثمار المنبعث منه لتوليد الكهرباء، أسوةً بما نصّت عليه قرارات المتعلقة بملفات مشابهة".







وختم ضوّ بالتأكيد أنّ "تحقيق العدالة بين البلديات واحترام حقوقها وحقوق المواطنين المتضررين من المطامر واجب على الدولة"، داعياً إلى "إجابات واضحة وخطة تنفيذية تضمن الإنصاف وتحمي المال العام والصحة العامة".

