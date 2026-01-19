رصاصة تصيب سورياً في طرابلس.. هذه تفاصيل الحادثة

أصيبَ المدعو "أ.ب.م" سوري الجنسية (مواليد 1987)، بطلق ناري داخل سيارته التي تحمل لوحة تسجيل في محلة المعرض بمدينة .



وبحسب المصادر، فقد أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية سوداء اللون على إطلاق النار باتجاهه، ما أدى إلى إصابته وسلبه مبلغاً مالياً كان بحوزته قبل أن يلوذوا بالفرار.



وعلى الأثر، جرى إسعاف المصاب ونقله إلى مستوصف داخل قبل تحويله إلى في لتلقي العلاج، فيما باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

Advertisement