"الحزب" أمام اختبار داخلي.. هل سيخاطر بنفسه ضد الجيش؟

"واردة" مسألة "المواجهات" التي قد تحصل في منطقة شمال الليطاني بين سكان البلدات الجنوبية المؤيدين لـ" " والجيش خلال سعي الأخير لنزع سلاح الحزب هناك. في الواقع، الأمر هذا لن يكون مستبعداً طالما أن "الحزب" رفع مستوى الخطاب، وبات سقفه مع الدولة عالياً حينما تم الحديث عن منطقة شمال الليطاني والتي تمتد إلى كل .



ولكن، من سيغطي "الحزب" إن تحرك ميدانياً؟ السؤالُ هذا محوريّ وأساسيّ بينما الإجابة تأتي سياسية قبل أن تكون ميدانية.



أبرز حلفاء "حزب الله" هو ، لكنّ الأخير لن يكون في موقع المؤيد لأي مواجهة داخلية بين الشيعة والجيش، وتقول مصادر سياسية مقربة من حركة "أمل" لـ" " إن يرفض أي اقتتال داخلي، بينما الجيش هو "خط أحمر".



تمرد داخلي؟



مسألة المواجهة مع الجيش ستكلف بيئة "حزب الله" كثيراً، إذ ستفتح الباب أمام أزمة داخلية ستنعكس فوراً على الوضع الأمني، ما قد يمهد لتهديد الجيش أيضاً وذلك في حال قرر "الحزب" خوض تمرد فعلي. فعلياً، فإن وجهة النظر هذه مطروحة، لكن مصادر سياسية مقربة من محور 8 آذار تستبعدها تماماً، وتقول لـ"لبنان24" إن "الحزب لا يمكنه المجازفة بأي مواجهة داخلية لأن عليه لبنانياً وخارجياً، بينما الذهاب نحو مواجهة الدولة سيزعزع الصورة التي يحاول الحزب ترميمها للقول إنه عنصر الرَّدع الوحيد والأساسي ضد ".



المواجهة تخدم إسرائيل



بالنسبة للمصادر، فإنّ أي مواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل ستخدمُ إسرائيل بالدرجة الأولى، ذلك أن الأخيرة هي المستفيد الأول من صدام لبناني - لبناني، وتضيف: "إذا وقعت الواقعة وحصل الاصطدام، عندها قد تستغل إسرائيل الفوضى لتوسيع عملياتها أكثر ضد لبنان، وبالتالي التوسع جنوباً في وقت يحتاج الواقع إلى وجود الدولة هناك أكثر من أي وقت مضى ترسيخاً لما قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون عن أن الجيش يبسط سيطرته عملانياً في الجنوب.



في خلاصة الأمر، فإن أي مواجهة داخلية ستواجه تصدياً من الداخل بينما إسرائيل هي المستفيدة الأبرز.. فهل سيُقدم "حزب الله" على هذا الخيار فعلياً؟ ما هي البدائل أمامه للتعامل مع خطة الدولة في شمال الليطاني؟

Advertisement