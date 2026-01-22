تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"الحزب" أمام اختبار داخلي.. هل سيخاطر بنفسه ضد الجيش؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
22-01-2026 | 06:00
"واردة" مسألة "المواجهات" التي قد تحصل في منطقة شمال الليطاني بين سكان البلدات الجنوبية المؤيدين لـ"حزب الله" والجيش خلال سعي الأخير لنزع سلاح الحزب هناك. في الواقع، الأمر هذا لن يكون مستبعداً طالما أن "الحزب" رفع مستوى الخطاب، وبات سقفه مع الدولة عالياً حينما تم الحديث عن منطقة شمال الليطاني والتي تمتد إلى كل لبنان.

ولكن، من سيغطي "الحزب" إن تحرك ميدانياً؟ السؤالُ هذا محوريّ وأساسيّ بينما الإجابة تأتي سياسية قبل أن تكون ميدانية.

أبرز حلفاء "حزب الله" هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنّ الأخير لن يكون في موقع المؤيد لأي مواجهة داخلية بين الشيعة والجيش، وتقول مصادر سياسية مقربة من حركة "أمل" لـ"لبنان24" إن بري يرفض أي اقتتال داخلي، بينما الجيش هو "خط أحمر".

تمرد داخلي؟

مسألة المواجهة مع الجيش ستكلف بيئة "حزب الله" كثيراً، إذ ستفتح الباب أمام أزمة داخلية ستنعكس فوراً على الوضع الأمني، ما قد يمهد لتهديد الجيش أيضاً وذلك في حال قرر "الحزب" خوض تمرد فعلي. فعلياً، فإن وجهة النظر هذه مطروحة، لكن مصادر سياسية مقربة من محور 8 آذار تستبعدها تماماً، وتقول لـ"لبنان24" إن "الحزب لا يمكنه المجازفة بأي مواجهة داخلية لأن العين عليه لبنانياً وخارجياً، بينما الذهاب نحو مواجهة الدولة سيزعزع الصورة التي يحاول الحزب ترميمها للقول إنه عنصر الرَّدع الوحيد والأساسي ضد إسرائيل".

المواجهة تخدم إسرائيل

بالنسبة للمصادر، فإنّ أي مواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل ستخدمُ إسرائيل بالدرجة الأولى، ذلك أن الأخيرة هي المستفيد الأول من صدام لبناني - لبناني، وتضيف: "إذا وقعت الواقعة وحصل الاصطدام، عندها قد تستغل إسرائيل الفوضى لتوسيع عملياتها أكثر ضد لبنان، وبالتالي التوسع جنوباً في وقت يحتاج الواقع إلى وجود الدولة هناك أكثر من أي وقت مضى ترسيخاً لما قاله رئيس الجمهورية جوزاف عون عن أن الجيش يبسط سيطرته عملانياً في الجنوب.

في خلاصة الأمر، فإن أي مواجهة داخلية ستواجه تصدياً من الداخل الشيعي بينما إسرائيل هي المستفيدة الأبرز.. فهل سيُقدم "حزب الله" على هذا الخيار فعلياً؟ ما هي البدائل أمامه للتعامل مع خطة الدولة في شمال الليطاني؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
