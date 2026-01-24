مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة تلفزيون lbc







ليس ببساطة أن يتم الإنتقال من حدث هائل في دافوس إلى "ميني حدث " في باريس.







لم يكتفِ رئيس الحكومة نواف سلام بعرض هواجس في المنتدى الإقتصادي العالمي في سويسرا، بل حمل هذه الهواجس ليطرحها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأساس فيها مؤتمر دعم الجيش ومن سيحل محل قوات الطوارئ الدولية؟ وبمن ترضى الأميركية وإسرائيل.







وعلى قاعدة "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد" ، هناك حقيقة لا لبس فيها وهي: لا شيء قبل حصرالسلاح، وفي هذا السياق بدا واضحًا تركيز وتذكير الرئيس سلام على ما ورد في اتفاق الطائف عن السلاح، وكذلك ما ورد في البيان الوزاري ثم في قرار في الخامس من آب الفائت.







عمليًا، لا جديد في موقف الرئيس سلام.







الجديد الوحيد أنه قاله في السفارة في باريس، وسبق أن قاله في أكثر من مناسبة في بيروت، كما في دافوس.







ومن لقاءات الأضواء، إلى اتصالات بعيدة من الأضواء.







في هذا السياق كشفت معلومات خاصة بالـ LBCI أن اتصالًا حصل بين الرئيس عون والرئيس السيسي الذي التقى الرئيس ترامب في دافوس.







وفي الاتصال تمنٍّ من الرئيس عون كي يتطرق اللقاء بين السيسي وترامب إلى الوضع اللبناني من زاوية التصعيد ، وجاء الرد، ولكن لم يُكشَف عن فحواه.







وتوقفت مصادر سياسية عند اللقاء الذي عقد أمس بين الرئيس عون والرئيس بري الذي جاء في توقيت دقيق في ظل حملة على رئيس الجمهورية.







وعلمت الـ LBCI أن اللقاء تطرق إلى أكثر من ملف وتحديداً وضع خارطة طريق لمؤتمر دعم الجيش.







وكُشف عن أن الرئيس بري سجَّل موقفًا من موضوع الميكانيزم. ولم يغب عن اللقاء مناقشة ملف المؤسسة العسكرية.







وليس بعيدًا من ملف المفاوضات الذي يبدي الرئيس بري حساسية شديدة بشأن ما يطرح إعلاميًا حياله. كان لافتًا جدًا البيان العنيف جدًا الذي أصدره المكتب الإعلامي للرئيس بري ضد صحيفة الأخبار،







والذي جاء فيه: "ما ورد في صحيفة الأخبار عن إقتراحٍ مزعوم للرئيس نبيه بري بالشأن المتصل بالمفاوضات، هو محض إختلاق وتضليلٍ وكذب، وقد اعتادت الأخبار على مثل هذه الأخبار".







الأخبار كانت أوردت أن "واشنطن وتل أبيب تطالبان برفع مستوى التمثيل، ليكون على مستوى وزاري، وهو ما لا يمانعه رئيس الحكومة، ويتهيّبه رئيس الجمهورية، أمّا بري فقد اقترح تأليف وفد ثلاثي سياسي يمثّل الطوائف الثلاث".







السؤال هنا: لماذا لم يكتفِ الرئيس بري بالنفي؟ ولماذا تعمَّد توجيه الإتهامات الى الصحيفة؟ وفي أي خانة توضع هذه المعركة؟







البداية من مأساة تتكرر، أبنية تنهار في طرابلس، ليس من إنذارات افيخاي أدرعي، بل من الإهمال.





مقدمة تلفزيون "أن بي أن"







بعيداً من الشؤون السياسية ونكدِها تحوّل انتباه اللبنانين اليوم نحو طرابلس. في عاصمة الفقر والفقراء كارثة اجتماعية مصغرة حلّت بعائلة قبل صياح الديك حين انهار مبنى سكني متهالك على رؤوس بعض قاطنيه. ووسط نقص في الإمكانات تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال امرأة بينما لا تزال الجهود منصبّة على سحب أب وأطفاله الثلاثة الذين يبدو أنهم لا يزالون على قيد الحياة. المبنى المنهار في ثاني حادثة من نوعها في طرابلس خلال أيام قليلة كان قد أُخلِي أمس من سكانه عقب ظهور تصدعات كثيرة فيه إلاّ أن عائلة المير رفضت الإخلاء بسبب عدم وجود مأوى بديل لها. المشهد كان مؤلماً ويختصر سنين من الإهمال والمعالجة الجدية لملف الأبنية المهددة بالسقوط والبالغ عددها في طرابلس وحدها نحو مئة مبنى. فهل يشكل ما حصل في عاصمة الشمال اليوم جرس إنذار للحكومة فتسارع إلى اتخاذ إجراءات فورية وجدية؟ أم تنتظر وقوع الكارثة فتتكرر مأساة القبة في أي منطقة أخرى؟!.







في السياسة خلَّف الإجتماع الذي عقده الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري أمس أجواء مريحة على المستويين الرسمي والشعبي لكن البعض حاول رميه بخبريات غير صحيحة. وفي هذا الإطار أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن ما ورد في صحيفة الأخبار حول اقتراح مزعوم للرئيس بري بالشأن المتصل بالمفاوضات هو محض إختلاق وتضليل وكذب وقد اعتادت الأخبار على مثل هذه الأخبار.







وفي الأخبار الميدانية الواردة من الجنوب سلسلة اعتداءات إسرائيلية نفذها الطيران المسيّر مستهدفاً آليات ومنازل في قرى حدودية وسط جمود تام لعمل لجنة الميكانيزم في ظل تنافر أميركي - فرنسي.







على الخط الأميركي تحضيرات متواصلة لزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يسبقه إلى واشنطن وفد عسكري الأسبوع المقبل. والأسبوعُ المقبل يسجّل مطلعُهُ زيارة يقوم بها وزير الدولة في القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى بيروت. وأبعد من بيروت توسعت لغة الحرب في المنطقة بلسان والإسرائيليين الذين يكررون توقعهم هجوماً وشيكاً على إيران. واستندت هذه التوقعات إلى استمرار الولايات المتحدة في تحريك حاملات طائراتها واساطيلها الحربية كما إلى إلغاء شركات طيران عالمية رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط ولا سيما كيان الإحتلال. أما رحلات قائد القيادة الوسطى الأميركية والموفدين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير إلى تل أبيب فهي قائمة اليوم. ومن باب المفارقات أن الحديث الحربي حيال طهران ترافق مع إفراج البنتاغون الأميركي عن وثيقة تتبنى فلسفة (أميركا أولاً) وتؤكد عدم الإنشغال بعد الآن بالتدخلات والحروب التي لا نهاية لها وبتغيير الأنظمة. فهل ستطبّق (واشنطن - ترامب) هذه الوثيقة؟ ومتى... هل قبل خراب البصرة أم بعده؟!.





مقدمة تلفزيون "أو تي في"







على وقع تحوّلات دولية متسارعة، يدخل العالم مرحلة شديدة الحساسية عنوانها إعادة رسم موازين القوى، في ضوء السياسة الاميركية المستجدة في عهد دونالد ترامب.



وفي خضم الجبهات السياسية والعسكرية المفتوحة من اقصى العالم الى اقصاه، يعود الحديث بقوة عن ضربة وشيكة قد تطال إيران، في ظل تصاعد التهديدات المتبادلة، وتكثيف التحركات العسكرية، واستنفار الحلفاء والخصوم، ما يرفع منسوب القلق من انزلاق الشرق الاوسط إلى مواجهة واسعة قد تتجاوز حدود الصراع القائم، وتفتح الباب أمام سيناريوهات يصعب احتواؤها.







هذا الواقع يدفع ثمنه لبنان يوميا، بفعل موقعه الجغرافي، وتركيبته المجتمعية، وبسبب ضعف دولته، التي عادت من حيث الشكل، لكنها في الجوهر تعاني شللا مؤسساتيا وانكشافا اقتصاديا واجتماعيا يتفاقم باستمرار.







والمشهد تعقيداً مع ارتفاع منسوب الشكوك حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، وسط غياب الضمانات السياسية والأمنية، وتعطّل آليات القرار، والانقسام الحاد حول قواعد اللعبة الديموقراطية نفسها، ولاسيما تطبيق القانون النافذ.







ويُضاف إلى ذلك تعثّر مسار الإصلاحات المالية، في وقت يُنتظر أن يُقرّ الأسبوع المقبل مشروع موازنة غير إصلاحي، لا يلبّي شروط التعافي ولا يفتح باب الثقة مع المجتمع الدولي، بل يكرّس منطق إدارة الأزمة بدل معالجتها، ويبقي الازمة في دائرة المراوحة.







وفي هذا السياق، لفت اليوم هجوم حاد من نواب القوات على رئيس لجنة المال والموازنة، حيث اعتبر تكتل الجمهورية القوية ان ما جرى داخل اللجنة بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلّقة في مشروع الموازنة ليس تفصيلاً تقنياً ولا إجراءً عادياً، بل هو تجاوز خطير للأصول الدستورية والتشريعية ومحاولة لتحويل لجنة المال والموازنة إلى منصّة لتمرير مواد إضافية لم ترد في مشروع الموازنة المحال من الحكومة. ورأى تكتل القوات ان دخال أكثر من 20 مادة إضافية أرسلتها وزارة المالية في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب مسبقاً ومن دون أن تكون مقرّة في مجلس الوزراء، يشكّل مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء، قانون المحاسبة العمومية.





مقدمة تلفزيون "الجديد"







مبنى طرابلس المتصدعُ والمُنهارُ يَصِحُّ فيه القولُ إنه بيتٌ بمنازلَ كثيرة والمنازلُ تلك تتوزعُ من هنا والى خارج حدودِ الجغرافيا السياسيةِ اللبنانية وصولاً الى اكثرَ من ساحةٍ ومِنطقةٍ في العالم وعاصمةُ الشَّمالِ عاشت يومَها على ايقاع كارثةٍ جديدة حَطَّت بين ارجاءِ ابنيتِها القديمة الآخِذة بالسقوط على رؤوس قاطنيها ومنهم عائلاتٌ واطفالٌ وفُقراءُ لا يملِكونَ تَرَفَ الاستجابة لانذاراتِ الإخلاء وتدبيرِ امرِهم في الايواء والحالُ هذه تَستدعي استنفاراً واستعجالاً رسمياً لتفعيلِ لوائحِ الكشفِ والجَرد وصولاً الى التصنيف وايجادِ الحلولِ والبدائلِ إنْ بالترميمِ او بالهدم وذلك لتَلافي الكوارثِ وبياناتِ التضامنِ والتكاتفِ بعد وقوعِ المصائب ومن عاصمة الشَّمال الى عاصمةِ النور حيث ما زالتِ العناوينُ اللبنانيةُ تتصَدَّرُ اليومياتِ الفرنسية ومن داخلِ السِّفارةِ اللبنانية في باريس أطلَّ رئيسُ الحكومة نواف سلام من دون تحفُّظٍ ولا مُوَارَبة في لقاءٍ حواري ليُجيبَ بالمباشِر وبصريحِ العِبارة مُبدياً تفاؤلَه بمؤتمرِ آذارَ المقبل مُثنياً على جهودِ الجيشِ جنوبَ النهر وعاقِداً العزمَ على استكمالِ قرارِ حصريةِ السلاح وتنفيذِ المراحلِ المتبقية حيث لا مُهَلَ مُبهَمة ولكنْ في الوقت نفسِه لا مُهلَ محدَّدةً بعد وقد رفّع سلام عمليةَ حصرِ السلاح جنوبَ الليطاني الى مَرتَبة الحدَثِ التاريخي الذي يحصُلُ للمرة الاولى منذ العام ١٩٦٩ حيث تَبسُطُ الدولةُ سلطتَها من خلال السيطرةِ العَمَلانية على مِنطقة جنوبِ النهر اما في مستقبل الميكانيزم وغموضِ مصيرِها فأعلن سلام تمسكَ لبنانَ باللجنة وبالدور الفرنسي داخلَها نائياً بنفسِه عن حديثِ التبايناتِ الاميركيةِ الفرنسية ومبدياً الاستعدادَ لتعزيزِ الحضورِ المدني شكلِ اختصاصيين متى دعتِ الحاجة وفي المعلومات وبحَسَبِ مصادرَ دبلوماسية فإنَّ الميكانيزم بإطارها المدني تواجِهُ ثلاثةَ تحدياتٍ اوَّلُها الرغبةُ الاسرائيلية في إسقاطها وفي الجانبِ الثاني التباينُ الاميركيُّ- الفرنسيُّ الآخِذُ بالاتِّساعِ في النظرةِ الى دورِها واخيراً عدمُ اكتمالِ الصورةِ اميركياً فيما يخُصُّ طريقةَ المقارَبة لعملِها وحَسْمَ مسالةِ الحضورِ المدني داخلَها وأبعدَ من اطار الميكانيزم اللبناني تتجهُ الانظارُ الى آلياتِ عملِ المسارِ الاميركي- الايراني حيث تتأرجحُ الاحتمالاتُ بين حربٍ ستبدأ او شدِّ حِبالٍ سيستمرّ وسَطَ ترقُّبٍ محفوفٍ بإلغاء رَحَلاتِ طيران ومحيطاتٍ تحملُ حاملاتِ طائراتٍ الى المنطقة ولقاءاتٍ ابرزُها اجتماعُ ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير معَ رئيسِ الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث الصدارةُ للمِلفِّ الايراني معَ اولويةٍ دائمة لغزةَ بمرحلتِها الثانية وسَطَ تخبُّطٍ بين رغبةِ نتنياهو في التفلُّتِ من التزاماتِه وإصرارِ الجانبِ الاميركي على تحقيقِ انجازاتِه متَّخِذاً من مجلسِ السلام عنواناً لسيرِ عملِ المراحلِ المقبلة.





مقدمة تلفزيون "أم تي في"





مرة أخرى طرابلس، بل لبنان كله تحت الصدمة. فاللبنانيون الذين ناموا على وقع احتمال ضربة ضد ايران، استفاقوا على خبر صادم مروع: انهيار مبنى حوالى الثالثة فجرا، ما جعل عائلة باكملها مكونة من اب وام وثلاثة اولاد يعيشون لساعات تحت الانقاض معلقين بين الحياة والموت، لا بل بين اللا حياة واللا موت. هي صورة أخرى عن مأساة مجتمعٍ ومعاناة وطن. والانكى ان المشهد يتكرر كل فترة ولا من يقوم بتحرك مفيد. واليوم استعاد المشهد الحزين نفسَه: فالمناشدات ارتفعت، والاستنكارات تصاعدت، وكلمات الدعم والتعاطف انهالت ، لكن الاكيد ان احدا لن يتذكر غدا ما حصل اليوم. هكذا ستذهب ارواح من قضوا تحت الانقاض هباء، فيما يبقى الذين يعيشون فوق الارض في بعض مناطق طرابلس معرضين لشتى انواع المخاطر والكوارث. سياسيا ، موقف لافت وغير مسبوق صدر اليوم عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، نفى فيه ما ورد في صحيفة "الاخبار" عن اقتراح لبري بشأن المفاوضات. واعتبر البيان ان ما اوردته الجريدة محض اختلاق وتضليل وكذب، خاتماً ان "الاخبار" اعتادت مثل هذه الاخبار. والواضح ان البيان القاسي يشير الى ان انزعاج بري لا يتعلق فقط بالاخبار كجريدة، بل بجو تضخه هي وسواها من اعلام الممانعة هدفه التشكيك في مواقف بري، لانه يتخذ مواقف متمايزة عن الحزب في ما خص حصر السلاح والرئيس جوزف عون. ومن فرنسا جدد رئيس الحكومة نواف سلام موقفه الحازم من موضوع حصر السلاح، فاكد ان لا تراجع عنه، وانه لا فرق في هذا الشأن بين شمال الليطاني وجنوبه. اما اقليميا، فمع ان شركات الطيران علقت رحلاتها الى بعض دول المنطقة، فان الضربة الاميركية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر. لكن هذا الإشعار قد لا يكون طويلا ، وخصوصا ان الاستعدات العسكرية واللوجستية الاميركية استُكملت، كما ان قائد القيادة المركزية الاميركية يعقد في اسرائيل اجتماعات هدفها التنسيق بين الجيشين الاميركي والاسرائيلي في حال وقوع هجوم محتمل على ايران.





مقدمة تلفزيون "المنار"







من جرحِ الوطنِ النازفِ ما زالت تنزفُ جراحُ اهلِه الثابتينَ الذين يَكتبون بالدمِ تاريخَ وطنٍ ومستقبلَ اُمّة، ولا يَبخلون ولا يَحيدون ويُقدّمون جرحاهُم كشهودٍ احياءٍ على زمنٍ صعبٍ انتصرت فيه العقيدةُ والمواطَنَةُ الحقيقيةُ على الحديدِ والنار، واَثبتتِ الايامُ الحاجةَ الى دمائِهم التي ما زالت تَحمي لبنانَ من الاطماعِ رَغْمَ كلِّ محاولاتِ التشويهِ والاِنكار.







في يومِهم يومِ ولادةِ ابي الفضلِ العباسِ عليه السلام، يَحكي الجرحى بآهاتِهم ويَذكُرون باوجاعِهم انَ الاوطانَ لا تُصان بالاُمنيّات، واَنَ ما حُفِرَ في الاجسادِ لا تَقوى عليه الحملاتُ ولا يُغيِّرُهُ ضياعُ الحسابات..







ومن الامينِ العامِّ لحزبِ الله سماحةِ الشيخ نعيم قاسم رسالةٌ حملت اصدقَ مشاعرِ الوفاء،ِ مؤكداً للجرحى أنَ نجيعَ دمائهم إشعاعُ حياةٍ وألمَ جراحِهم صرخةُ حقّ، وصبرَهم مِدادُ الأملِ والعزّة.







ومعَ الاعتزازِ بتضحياتِهم خاطبَهم سماحتُه باَنَّ مقاومتَكم في معركةِ أولي البأس وما قبلَها وما بعدَها عَطّلت التوسعَ في اغتصابِ الأرضِ وأعاقت الشرقَ الأوسطَ الجديدَ الأميركيّ.. وإنَ كُنَّا أمامَ مواجهةٍ كبرى يقودُها الطاغوتُ الأميركيُّ بحشدٍ غربيٍّ لاهثٍ وإجرامٍ صهيونيٍّ متوحش، فانَ مع هذه المقاومةِ ستبقى الأرضُ لأهلِها وسيبقى الوطنُ لأبنائِه، كما حَسَمَ الشيخُ قاسم..







معاينةً لجراحِ ابناءِ الجنوبِ الذين دَمَّرَ الصهيونيُ بيوتَهم على عينِ دولتِهم، كانت جولةُ نائبِ رئيسش المجلسِ الاسلاميّ الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب مع وفدٍ علمائيٍّ على القرى التي اصابتها جولةُ التدميرِ الاخيرة، مؤكداً اننا سنبقى في ارضِنا نحملُ قضيتَنا وندافعُ عن انفسِنا ما دامَ انَ الدولةَ لا تدافعُ عنا والجيشَ اللبنانيَ ممنوعٌ من التسلح، معتبراً انه لا يمكنُ اقناعُ شعبِنا بالتخلي عن السلاحِ والاستنادِ الى الدولةِ التي هي غائبةٌ حتى بالدبلوماسيةـ بل اِنَ بعضَها يعملُ ضدَّ مصلحةِ لبنان ..







دولةٌ غائبةٌ عن واجباتِها متنطحةً بسلوكِها ومواقفِها لارضاءِ مطالبِ الرعاةِ الخارجيينَ التي لا تَنتهي، وليس أقُلُّ دليلٍ على تقصيرِها انهيارَ مبانٍ متهالكةٍ على ساكنيها في طرابلس وانحباسُ اطفالٍ تحتَ الانقاض، فيما رئيسُ الحكومةِ عالقٌ على منابرِ باريس بخطاباتِه عن استعادةِ حكومتِه للسيادةِ والقرار، وهي عاجزةٌ حتى عن ايواءِ المشردينَ او سحبِ العالقينَ من تحت الانقاض.

