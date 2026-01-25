تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
3
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
غارات اسرائيلية عنيفة جنوب لبنان.. والجيش الاسرائيلي: نهاجم بنية تحتية لحزب الله
Lebanon 24
25-01-2026
|
16:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت الجبور ووادي برغز وبئر كلاب لجهة الريح، سمع صداها في
البقاع
بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وقد ترافقت
الغارات
مع تحليق منخفض للطائرات الحربية.
وأعلن المتحدث باسم جيش العدو
الإسرائيلي
أن الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات على البنية التحتية العسكرية لمنظمة
حزب الله
في عدة مناطق في
لبنان
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان
26/01/2026 02:11:51
26/01/2026 02:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
26/01/2026 02:11:51
26/01/2026 02:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم 7 بنى تحتية لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم 7 بنى تحتية لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان
26/01/2026 02:11:51
26/01/2026 02:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في مناطق جنوبي لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله في مناطق جنوبي لبنان
26/01/2026 02:11:51
26/01/2026 02:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب لبنان
الإسرائيلي
لبنان 24
حزب الله
إسرائيل
الغارات
البقاع
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعددت الإضرابات والمطلب واحد
Lebanon 24
تعددت الإضرابات والمطلب واحد
16:31 | 2026-01-25
25/01/2026 04:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. مداهمة للمخابرات وتوقيف مطلوب
Lebanon 24
في طرابلس.. مداهمة للمخابرات وتوقيف مطلوب
16:26 | 2026-01-25
25/01/2026 04:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
16:00 | 2026-01-25
25/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: الأحادية قاتلة وتمنع تعددية الفكر والآراء
Lebanon 24
باسيل: الأحادية قاتلة وتمنع تعددية الفكر والآراء
15:54 | 2026-01-25
25/01/2026 03:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض
Lebanon 24
عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض
15:26 | 2026-01-25
25/01/2026 03:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. برق وأمطار وثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
03:42 | 2026-01-25
25/01/2026 03:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
Lebanon 24
بعد مغادرة السوريين.. مخيمات "متروكة" تفتح ملفاً خطرًا
05:00 | 2026-01-25
25/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
Lebanon 24
من إسرائيل.. إقرأوا ما كُشفَ عن خامنئي و"محور المقاومة"!
14:00 | 2026-01-25
25/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
Lebanon 24
خطوة من الجيش تُواجه إسرائيل.. قرارٌ "يمنع الفراغ الأمني"
06:00 | 2026-01-25
25/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يحدد توقيت "سقوط النظام" في إيران!
Lebanon 24
الموساد يحدد توقيت "سقوط النظام" في إيران!
05:10 | 2026-01-25
25/01/2026 05:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:31 | 2026-01-25
تعددت الإضرابات والمطلب واحد
16:26 | 2026-01-25
في طرابلس.. مداهمة للمخابرات وتوقيف مطلوب
16:00 | 2026-01-25
ماذا قال تقريرٌ تركي عن لبنان؟ حديثٌ عن قبرص و "الحزب"
15:54 | 2026-01-25
باسيل: الأحادية قاتلة وتمنع تعددية الفكر والآراء
15:26 | 2026-01-25
عبد المسيح يعلن...قرب تشغيل مطار رينه معوض
15:21 | 2026-01-25
نقابة المحامين في طرابلس: نرفض استمرار إضراب المساعدين القضائيين
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
26/01/2026 02:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
26/01/2026 02:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
26/01/2026 02:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24