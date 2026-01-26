تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
للحد من زحمة السير في مزار التزلج.. بلدية كفردبيان تعتمد إجراءات تنظيمية صارمة

Lebanon 24
26-01-2026 | 08:55
للحد من زحمة السير في مزار التزلج.. بلدية كفردبيان تعتمد إجراءات تنظيمية صارمة
صدر عن بلدية كفردبيان بيان، أكدت فيه أنه "حرصًا على الحد من أزمة السير والازدحام الخانق على طريق مركز التزلج في مزار – كفردبيان، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، ستُعتمد إجراءات تنظيمية صارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ودعت البلدية المتزلجين والزوار إلى الالتزام بالتعليمات التالية:

"1- منع الوقوف على جانبي الطريق من تقاطع سان أنطونيو صعودًا حتى محطة وردة.

2- منع البيكنيك والحفلات والأراكيل والتجمعات على جانبي الطريق المقابل لمراكز التزلج.

3- منع السير صعودًا باتجاه مركز التزلج ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر يومي السبت والأحد، من مستديرة فقرا ومن تقاطع سان أنطونيو".

وأشارت البلدية إلى أنه" سيتم تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين من دون إنذار مسبق".

كما ذكّرت أصحاب مركبات الـSKIDOO "بعدم ركن معداتهم وسياراتهم على جانبي الطريق بما يعيق حركة المرور، وبمنع الدخول إلى حلبات التزلج المخصصة للمتزلجين فقط."

ولفتت بلدية كفردبيان" انتباه الزوار إلى أن جميع حلبات التزلج هي أملاك خاصة، ويُمنع الدخول إليها إلا للغرض المعدّة له".

وختمت البلدية بيانها ب"الاعتذار من الذين تضرروا من زحمة السير السابقة"، مؤكدة أن" تعاون الجميع يساهم في سلامة الزوار وحسن سير الموسم السياحي".
