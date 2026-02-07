سياسيون يتحدثون عن "مصير الانتخابات".. هل حُسم أمرها؟

سُئل مرجع نيابي سابق عمّا إذا كانت الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها خلال شهر أيار المُقبل، فأجاب : "لا أرى أن هناك انتخابات قريبة، ويمكن أن يتم تأجيلها لشهرين بالحد الأدنى ويمكن لسنة أو سنتين أيضاً".



وختم: "ما يُقال عن لا تأجيل هو كلام سياسيّ في الوقت الراهن، بينما الواقع الفعلي يُوحي بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها".



الكلام هذا يتقاطع مع كلام لمصدر سياسي آخر يتساءل عما إذا كانت هناك حقاً إمكانية لإجراء الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن "رياح التأجيل تلوح في الأفق، بينما أسهم اجراء الانتخابات في موعدها متراجعة".