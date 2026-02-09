بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟

أصدرت ‏ الأميركية، اليوم الإثنين، بياناً تحدث فيه عن اكتشاف نفقاً لـ" " تحت الأرض في .



وفي بيانها، قالت القيادة المركزية الأميركية: "تهانينا للقوات المسلحة على اكتشافها مؤخراً نفقاً ضخماً تحت الأرض تابعاً لحزب الله للمرة الثانية خلال الشهرين الماضيين".



وأضافت: "إنَّ تفكيك الأنفاق التي تستخدمها جهات فاعلة غير حكومية بشكل خبيث لتخزين الذخائر والصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية يعزز السلام والاستقرار في والمنطقة بأسرها".



وختمت: "عملٌ رائعٌ من جانب القوات المسلحة اللبنانية وفريق الميكانيزم بقيادة الذي يساعد في إنفاذ الالتزامات التي قطعتها ولبنان".