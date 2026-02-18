تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اعتراض وزاري على "الخديعة والكمين".. وموجة شعبية غاضبة تنذر بتحركات واسعة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 01:00
A-
A+
اعتراض وزاري على الخديعة والكمين.. وموجة شعبية غاضبة تنذر بتحركات واسعة
اعتراض وزاري على الخديعة والكمين.. وموجة شعبية غاضبة تنذر بتحركات واسعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فتحت قرارات الحكومة برفع سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى 12%، الباب واسعاً أمام موجة شعبية غاضبة، تنذر بتحركات عمالية ونقابية واسعة على الأرض في المرحلة المقبلة.
وفي الوقت الذي حاول عدد من الوزراء تبرير هذه القرارات لتعويض الزيادات التي أعطيت لموظفي القطاع العام والعسكريين، فإن ما أقدمت عليه الحكومة مرشح لمزيد من التفاعل على الأرض، في ضوء توجه القطاعات العمالية لتنفيذ موجة احتجاجات في كل المناطق اللبنانية، تبدو توطئة لحلقات أخرى تتصل بحركة احتجاج مطلبية.
الا ان التحرّك المسائي في بيروت بدا خجولًا ومحدود التأثير، مع مشاركة ضعيفة لم ترتقِ إلى مستوى الغضب الشعبيّ المعلن على عكس تحرّكات الصباح التي شهدت مشاركة واسعة. واقتصر المشهد  في ساحة رياض الصلح، على عشرات المحتجّين من دون خطوات تصعيدية، فيما سُجّلت تحرّكات متفرّقة جنوبًا، عكست احتجاجًا فرديًا أكثر منه تحرّكًا منظّمًا.
وتفيد المعلومات "ان عددًا من الوزراء كانوا قد اتفقوا مع رئيس الحكومة نوّاف سلام، على إخضاع الزيادات لمزيد من الدراسة، وتم التوافق على التأجيل، وعلى هذا الأساس غادر عدد منهم الجلسة لارتباطهم بمواعيد، لكن رئيس الحكومة ووزير المال طرحا ملف الزيادات وتم إقراره، مما دفع الوزراء إلى الاعتراض على ما تم إقراره، كما أن الوزراء الذين غادروا اعتبروا أن ما حصل هو مزيج بين الخديعة والكمين. 
وبحسب بعض المراقبين، فان الحكومة ارتكبت خطأ جسيما باستسهالها فرض الزيادة على "المادة الحارقة" البنزين خصوصاً، وعدم اقناع الرأي العام بجدوى ضريبة هي في النهاية لتمويل تحسين أوضاع القطاع العام وإجماع الراي تقريباً أنه كان عليها اختيار المجالات الأنسب لفرض الضرائب التي لا تطاول الفئات الشعبية الواسعة. 
دعم الجيش
اما في ملف دعم الجيش وخطة "حصرية السلاح" فقد حسم موعد الاجتماع التمهيدي ل"مؤتمر دعم الجيش"في القاهرة يوم 24 شباط بتوافق واضح بين مصر وقطر، بعدما كانت المؤشرات الأولية ترجّح انعقاده في الدوحة. وسيمثّل فرنسا في الاجتماع المبعوث الرئاسي الوزير جان إيف لودريان. 
كما سيمثل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى الولايات المتحدة في مؤتمر باريس، لكونه المسؤول الأساسي عن الملف اللبناني والداعم للجيش. 
وتتوقع مصادر معنية تحصيل مستوى جيّد من  الدعم للجيش في مؤتمر باريس ليس فقط مالياً بل أيضاً بالمعدات وأن مواقف الدول من هذا الدعم ستعلن في مؤتمر الدعم في باريس في 5 آذار. 
وقبيل أسبوع من الاجتماع التحضيري، بدأت القاهرة خطواتها العملية عبر الدعوة إلى مباحثات في سفارتها في بيروت، حيث عُقد لقاء استمر نحو ساعة ونصف، وضم أعضاء اللجنة الخماسية وممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة. وقد هدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وصياغة مقاربة مختلفة لدعم القوى الأمنية اللبنانية، تقوم على الشراكة لا الوصاية، وعلى الاستدامة لا المعالجات المؤقتة.
وافادت معلومات صحافية نقلا عن مصدر وصفته بالرفيع، ان  مفاوضات غير معلنة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، وقطعت شوطًا طويلًا. 
وقالت ان المفاوضات تقودها شخصية لبنانية رفيعة المستوى، وتقوم على دفتر مقايضات متبادلة.‏ ويضيف المصدر أن هذه المفاوضات التي يطالب فيها الجانب اللبناني إسرائيل بإبداء مرونة حيال النقاط ‏التي احتلتها، هي نفسها التي دفعت "حزب الله" إلى تمرير جلسة السلاح بسلاسة. فالتصعيد على طاولة مجلس الوزراء ‏يضرّ بمسار المفاوضات، وينسف نقاط المقايضة الموضوعة على الطاولة.‏
ويقول المصدر أن واشنطن التي ترخي مظلّتها على المفاوضات، تنطلق من مسلّمتين ثابتتين هما: الحفاظ على وحدة ‏لبنان، وضمان أمن إسرائيل.

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
نقمة شعبية تطوّق السراي ووزراء مستاؤون من" الخديعة"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات شعبية بسبب "ضريبة صيرفة"
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سبب اعتراض "القوات" على قانون الفجوة المالية.. مصدر وزاري يوضح
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك ديبلوماسي واسع يجمع موفدي وسفراء "اللجنة الخماسية" ومؤتمر دعم الجيش في 5 آذار
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 11:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

مجلس الوزراء

اللبنانية

وزراء إلى

حزب الله

إسرائيل

المملكة

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:25 | 2026-02-18
Lebanon24
04:19 | 2026-02-18
Lebanon24
04:15 | 2026-02-18
Lebanon24
04:13 | 2026-02-18
Lebanon24
04:09 | 2026-02-18
Lebanon24
04:07 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24